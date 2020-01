Mercato, direction Séville pour l'Espagnol Suso

L'ailier espagnol Suso (Milan) va retourner dans son pays et s'engager avec la formation du FC Séville.

Le milieu de terrain de l' , Suso, est sur le point de rejoindre Séville pour un contrat de prêt avec option d'achat à la clé. Goal est en mesure de confirmer que le joueur de 26 ans arrivera en Andalousie mercredi pour un examen médical après que les deux clubs ont convenu d'un prêt de 18 mois.

Séville a la possibilité d'acheter l'ailier espagnol pour 20 millions d'euros à la fin de cette période mais cela pourrait devenir une obligation si Suso atteint un certain nombre de matches. L'ancien joueur de est devenu persona non grata à l'AC Milan avec l'émergence de son compatriote Samu Castillejo comme atout sur le flanc droit.

Selon Sky Sport Italia, Milan cherche déjà un remplaçant pour Suso alors qu'il rivalise avec la Roma pour la signature de l'ancien attaquant de Adnan Janujaz - qui joue actuellement pour la .

Après avoir commencé sa formation au sein du club de sa ville natale de Cadix en , Suso a rejoint l'académie de la jeunesse de Liverpool en 2010 et a fait ses débuts senior pour les Reds deux ans plus tard en . Il a fait 21 apparitions pour Liverpool - marquant un but - avant d'être envoyé en prêt à Almeria dans son pays d'origine. Il a ensuite signé à Milan en 2015. Après des débuts encourageants en Lombardie, il a perdu sa place et n'est donc plus dans les plans du coach rossonerro.