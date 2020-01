Milan-Torino 4-2, Milan au bout de la nuit

L'AC Milan était opposé au Torino en quarts de finale de Coupe d'Italie ce mardi. Et le club lombard s'est imposé au bout de la nuit.

Tout avait bien commencé pour Milan dans cette rencontre. Les Lombards avaient ouvert le score par l'entremise de Bonaventura, qui à la 12e minutes, profitait d'un centre à ras de terre signé Rebic pour pousser le cuir au fond et donner un sens à la domination lombarde en début de rencontre.

Mais les locaux allaient se faire rejoindre en première période par lesTurinois. Bremer, défenseur du , s'offre un long rush sur toute la longueur du terrain pour reprendre une longue passe et battre Donnarumma pour le 1-1 à dix minutes du repos.

1-1, le score à la pause donc, mais un Bremer particulièrement inspiré allait marquer un second but dans le deuxlème acte pour permettre au Torino de passer devant dans cette partie. Une belle tête sur un non moins joli centre signé Aina.

Milan n'avait pas dit son dernier mot et Calhanoglu égalisait en fin de match pour les Lombards. L'occasion pour les deux équipes de partir en prolongation et pour les deux gardiens de briller. L'ancien parisien Salvatore Sirigu a d'ailleurs sauvé le Torino à plusieurs reprises devant Rebic et Hernandez.

Mais le héros du match c'est Calhanoglu. Un but de ce dernier en prolongation a permis au Milan de renverser le Torino. Calhanoglu marquait après avoir été lancé en profondeur avant que Sa Majesté Zlatan n'aggrave la marque à la 109e minute en ouvrant du droit face à Sirigu. 4-2, score final. Milan renverse le Torino.