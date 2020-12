"Diogo Jota est bien meilleur que Liverpool ne le pensait"

Gigi Wijnaldum, le milieu des Reds, a indiqué que le milieu portugais a bluffé tout le monde au sein du club depuis son arrivée de Wolverhampton.

L'attaquant en forme de , Diogo Jota, a été «encore meilleur qu'on ne le pensait», a admis Georginio Wijnaldum. L'international portugais ayant eu un impact immédiat à Anfield suite à son transfert en provenance de .

Jurgen Klopp savait qu'il obtenait un autre élément offensif de qualité suite à un accord de 50 millions d'euros avec les Loups. Les champions d' avaient vu Jota afficher un sens aigu du but pendant son séjour à Molineux et la vie en Angleterre posait peu de problèmes à un élément très doué balle au pied. Liverpool réfléchissait à un accord depuis un certain temps avant de finalement passer à l'action, et leur pari s'est révélé être gagnant puisque l'international lusitanien a mis neuf buts en 14 apparitions avec les Merseysiders.

Jota cherchera à améliorer ce compteur lors des retrouvailles avec avec les Loups dimanche, et Wijnaldum pense que son talentueux coéquipier peut atteindre des sommets encore plus élevés après avoir prouvé sa valeur.

Plus d'équipes

"Je pense qu’il sera très heureux de jouer contre son ancienne équipe", a déclaré le milieu de terrain néerlandais de Liverpool sur le site officiel du club. "Je suis toujours heureux quand je joue contre parce que c'est ma seule autre équipe [en ]. Pour lui, je pense que c'est différent parce qu'il a joué plus de saisons pour les Wolves que j'ai joué pour Newcastle. Pour lui, je pense que c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai avec Newcastle. Ce sera un jeu vraiment très important pour lui et aussi un match qu'il pourra apprécier."

L'article continue ci-dessous

"Je suis vraiment impressionné parce que je savais déjà à quel point il était bon, mais maintenant je peux voir qu'il est encore meilleur que ce que nous pensions de lui, a reconnu le Batave. Maintenant, nous nous entraînons avec lui, nous jouons à des jeux avec lui, donc nous pouvons vraiment voir quel genre de joueur il est, quel genre de joueur de qualité il a. Je pense qu'il l'a montré avec le début qu'il est au club."

Diogo Jota marqué lors de ses trois quatre premiers matches à domicile avec Liverpool. Une première dans l'histoire du club. Une série remarquable qu'il tentera donc de prolonger face aux hommes de Nuno Espirito ce week-end.