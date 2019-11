Dimitri Payet intéresse des clubs turcs

Le milieu offensif de l’OM serait pisté par des clubs du championnat turc, dont le Besiktas d’Istanbul.

À deux ans et demi de la fin de son contrat, Dimitri Payet pourrait-il quitter l’ ? Aux yeux des responsables phocéens et du staff technique, cette option est inenvisageable. Mais, des clubs étrangers se seraient renseignés sur la possibilité de recruter le milieu offensif réunionnais.

Selon L’Equipe, des formations turques et en particulier le d’Istanbul sont sur le point de passer à l’offensive pour tenter de faire signer la star phocéenne lors du prochain mercato hivernal. Et ils ont les arguments financiers pour. Ca ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’un géant turc viendrait faire ses achats dans la cité phocéenne. Le et le Fenerbahçe l’ont déjà fait à plusieurs reprises par le passé (Gomis, Mitroglou, Rami).

L’OM tient à son joueur vedette, surtout depuis que ce dernier a retrouvé le meilleur de sa forme en claquant un doublé contre le rival lyonnais (2-1). Toutefois, les responsables olympiens ne pourront totalement ignorer les offres émanant d’extérieur. Payet émarge à 600000€ par mois, et il se peut qu’une opportunité de le vendre à bon prix ne se représente plus dans le futur.

Pour rappel, Payet avait retrouvé l’OM en 2017 contre un montant de 30M€ (versé à ) et pour un deuxième séjour du côté du Vélodrome. Après des débuts encourageants, qui avaient précédé le Mondial 2018, il a quelque peu levé les pieds. La saison dernière, et à l’instar de toute l’équipe olympienne, il a été très loin de son niveau optimal. Cette saison, il a aussi connu une longue suspension qui a gâché son début d’exercice.