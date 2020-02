Dijon-PSG : Idrissa Gueye absent aussi ?

En plus des absents annoncés par Thomas Tuchel, Idrissa Gueye manquait à l’appel pour le début de la séance ce mardi.

Idrissa Gueye (30 ans) va-t-il lui aussi manquer le déplacement à , mercredi (18h30), en quarts de finale de la ? Le milieu de terrain était absent pour le début de l’entraînement ce mardi, à 16h au Centre Ooredoo, sans que la raison ne soit communiquée par le PSG.

Le jeune Adil Aouchiche n’était pas non plus avec le groupe, comme Abdou Diallo, Colin Dagba, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, dont les forfaits avaient été annoncés un peu plus tôt par Thomas Tuchel.

Sous le regard de Tite

Marquinhos, en revanche, était sur la pelouse. Le Brésilien, jugé trop juste pour le match à Dijon, poursuit sa phase de reprise et devrait postuler à une place dans l’équipe samedi à Amiens, selon son coach.

Neymar était là également. Le capitaine de la Seleçao a rejoint ses coéquipiers en plein footing après avoir échangé avec Tite, le sélectionneur du . Ce dernier était présent à Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de sa tournée des clubs. Une décision quant à la participation de Neymar pour le déplacement en Bourgogne devrait être prise à l’issue de la séance.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.