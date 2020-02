PSG - Verratti et Kimpembe forfaits à Dijon

Thomas Tuchel devra une nouvelle fois se passer de plusieurs joueurs pour le déplacement à Dijon en quart de finale de la Coupe de France.

À désormais une semaine du déplacement à Dortmund en huitième de finale aller de , le PSG compte plusieurs absents pour le déplacement à en , a annoncé Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse.

Blessé depuis plusieurs semaines, Marquinhos ne sera pas encore de retour, tandis que Marco Verratti et Presnel Kimpembe sont tous deux forfaits. "C’est un peu trop tôt, on ne prend pas de risque, a confié le technicien allemand à propos de son défenseur brésilien. Verratti et Kimpembe ? Rien de trop grave."

Eux aussi absents contre dimanche, Thiago Silva, Juan Bernat sont aptes pour faire partie du groupe pour le déplacement en Bourgogne. Pour Neymar, Thomas Tuchel a toutefois précisé qu'une décision serait prise après l'entraînement du jour.

Enfin, Colin Dagba et Abdou Diallo sont toujours forfaits et devraient encore être absents plusieurs semaines. Les deux défenseurs ne reprendront pas la compétition avant le déplacement en .