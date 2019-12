Diego Simeone et l’Atlético vers un divorce

Diego Simeone serait poussé vers la sortie par l’Atlético Madrid. Le club d’Arsenal surveillerait sa situation avec attention.

Diego Simeone pourrait quitter prochainement l'Atletico Madrid après un début de campagne 2019-20 assez frustrant, d’après ce que révèlent plusieurs sources concordantes dont Marca et The Mirror. « El Cholo » mettrait fin à son aventure dans la capitale espagnole et avec l’intention de rebondir très rapidement ailleurs.

Le charismatique entraineur argentin aurait déjà des touches avec pour le poste de manager. Il n’y aurait rien de vraiment concret, mais les choses pourraient s’accélérer à partir du moment où il se libère de ses engagements avec les Matelassiers. Et ce scénario pourrait se produire bien plus vite que prévu.

La direction de l’Atlético ne croit plus en lui

Après huit ans passés dans la capitale espagnole, Simeone pourrait être tenté par un nouveau challenge. Et son départ n’attristerait pas vraiment ses responsables du côté de Wanda Metropolitano. Ces derniers estimeraient aussi que la flamme s’est éteinte, et le faux-pas contre Barcelone du week-end dernier est venu les conforter dans leurs certitudes.

Pour rappel, Simeone est en charge des Rojiblancos depuis 2011. Avec lui, cette équipe a remporté sept trophées au total, dont un titre de champion d’ en 2014. « El Cholo » parviendra-t-il à exporter la même réussite dans un autre championnat.