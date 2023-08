Diego Simeone défend les Saoudiens

L’entraineur de l’Atlético, Diego Simeone, estime que la Saudi Pro League a raison de vouloir viser haut et concurrencer les ligues européennes.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a déclaré qu'un passage en Saudi Pro League ne le tentait pas. En même temps, il félicite cette nation pour les efforts qu’elle fait afin de grandir et faire progresser le football en son sein.

« Les Saoudiens essayent juste d’être compétitifs »

Simeone a d’abord insisté sur le fait qu'il reste attaché à l'Atletico, le club où il exerce sans discontinuité depuis 2011. Il a déclaré : "Non, la vérité est que je suis très heureux là où je suis. Je suis très heureux d'être à l'Atletico Madrid". Avec un salaire annuel brut de 42,3 millions d’euros, le contraire aurait été surprenant.

El Cholo n’est pas tenté par une expérience dans le Golfe, mais il ne voit pas d’un mauvais œil la croissance de ce championnat et le fait que ses dirigeants cherchent à attirer les meilleurs joueurs du circuit européen. « Je comprends que l'Arabie saoudite grandit, qu'elle a besoin d'être alimentée par de grands joueurs », a-t-il souligné.

L'article continue ci-dessous

L’Argentin ne juge pas non plus les stars qui affluent vers cette destination, attirées principalement par les pétrodollars. "Les Saoudiens essayent de devenir compétitifs et ils ont raison de faire ce qu’ils font. Et qu'un joueur y aille quand il sent que c'est bien."