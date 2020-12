Diego Costa ne s'entraîne pas et demande à mettre fin à son contrat pour quitter l'Atlético de Madrid

Comme le journal "As" avançait, le natif de Lagarto a émis au club son envie de partir en janvier, pour des raisons personnelles.

Alerte rouge au Wanda Metropolitano. Diego Costa a étonnamment demandé au club de résilier unilatéralement son contrat pour des raisons personnelles. Le natif de Lagarto a déjà fait part au club colchonero son désir de pouvoir quitter le club madrilène lors de ce mercato hivernal et maintenant c'est à l'Atlético de Madrid d'évaluer la situation, voir sa complexité et prendre une décision, devant décider d'accepter ou non la demande du footballeur hispano-brésilien.

L'ancien attaquant de demande donc à son club de mettre fin à son contrat qui s'étend jusqu'en juin 2021. Alors qu'il avait manifesté son souhait de ne pas vouloir renouveler son contrat, Diego Costa souhaite maintenant quitter prématurément l'Atletico Madrid. Son but contre Elche, sur penalty, pourrait être le dernier pour Diego Costa sous le maillot des Rojiblanco, si son départ est confirmé dans les prochains jours.

Jusqu'à présent, aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné avec le groupe, avec l'autorisation du club. Depuis son retour chez les Colchoneros, Diego Costa n'a pas connu la même réussite que lors de son premier passage dans la capitale espagnole où il avait brillé après le départ de Radamel Falcao à . Ses performances lui avaient permis d'être sélectionné par la Roja puis de rejoindre Chelsea dans le cadre d'un énorme transfert.

L'Atletico contraint de recruter un neuf pour remplacer Diego Costa ?

En effet, depuis son retour à l'Atletico Madrid, entre blessures et sanctions, il a raté de nombreux matches officiels et n'a jamais été le joueur déterminant de 2014 ni même le redoutable attaquant qu'il était à Chelsea, qui l'a transféré à l'Atlético de Madrid pour 55 millions d’euros. Dans cette saison 2020-2021, il avait déjà dû surmonter une blessure survenue à Balaídos face au et en plus, il a également dû surmonter le Covid-19 et même une thrombose veineuse qui l'avait écarté des terrains pendant plusieurs matchs.

Comme le journal «AS» a avancé, et Goal a été en mesure de le confirmer, l'intention de Diego Costa est d'abandonner le club de l'Atlético de Madrid, qui étudie actuellement attentivement la situation. Le club ne veut pas faire de faux pas et la décision de l'attaquant natif de Lagarto, au , semble être un problème majeur pour l'équipe et le staff technique.

En effet, si Diego Costa part, le club devrait repenser la possibilité de devoir se rendre sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif sur ce prochain marché, car Simeone resterait avec Luis Suárez et Joao Felix comme seuls attaquants axiaux alors que les Colchoneros sont encore en lice dans trois compétitions. Qui plus est, l'Atletico Madrid est en tête de la à égalité avec le , mais avec deux matches en moins que le rival historique. Autant dire que la perte de Diego Costa pourrait être préjudiciable, surtout s'il n'est pas remplacé, dans la course au titre en .