Atlético de Madrid : Kieran Trippier suspendu dix semaines pour avoir enfreint les règles des paris sportifs

Le footballeur anglais de l'Atlético, Kieran Trippier, vient d'écoper d'une lourde suspension après avoir enfreint les règles des paris sportifs.

En mai 2020, la Football Association (FA), l'équivalent anglais de notre Fédération française de football, avait décidé de poursuivre Kieran Trippier : l'institution soupçonnait le joueur de sept infractions concernant le règlement des paris sportifs.

Concrètement, la FA lui reprochait d'avoir parier sur des matches ainsi que sur son transfert, de à l'Atlético de Madrid, en juillet 2019, ce qui est totalement interdit aux footballeurs professionnels.

Après ces accusations, le joueur avait clamé son innocence : « Je me suis entièrement conformé à l'enquête de la FA au cours des derniers mois sur la base du volontariat et je continuerai à le faire. Je tiens à préciser que, en tant que footballeur professionnel, je n'ai à aucun moment fait de paris liés au football ni reçu d'avantages financiers d'autres parieurs. »

Mais ce mardi 23 décembre, la FA a annoncé sur son site officiel que Kieran Trippier était suspendu pour dix semaines et condamné à une amende de 70 000 livres sterling (environ 77 500 euros). Kieran Trippier a en effet été reconnu coupable de quatre infractions. La FA a précisé que cette suspension était effective « dans le monde entier ».

Et cette suspension commence dès ce 23 décembre et s'achèvera le 3 mars 2021. Le latéral droit va ainsi manquer pas moins de treize matches des Colchoneros, dont le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, prévu le 23 février. Il sera en revanche disponible pour le match retour qui se jouera le 17 mars.

Son absence sera préjudiciable aux Colchoneros puisque Trippier est titulaire indiscutable : cette saison, il a délivré 4 passes décisives en 13 matches de et a participé aux six matches de son équipe lors de la phase de groupes de la . Et Diego Simeone lui a fait jouer ces 19 rencontres en intégralité !