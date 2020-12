Real Sociedad - Atlético Madrid (0-2) : Les Colchoneros font le minimum et renforcent leur première place

Dans le duel entre le premier et le troisième, l’Atlético Madrid a pris le meilleur sur la Real Sociedad et conserve la tête.

Elle était la très bonne surprise du début de saison en mais la commence à subir le contrecoup de l’accumulation des matches. Premier pendant des nombreuses semaines, le club basque n’arrive plus à enchaîner et vient de s’incliner dans le choc contre l’ (0-2). Incapable de gagner depuis maintenant un mois, la Real vient de subir sa deuxième défaite de suite en championnat et peut se retrouver hors du Top 5 à l’issue de cette seizième journée de et des résultats de et du .

En face, c’est tout l’inverse. Battu par le il y a deux semaines, l’Atlético Madrid avait donné l’impression de retomber dans ses travers avec un jeu défensif et manquant de génie. Seulement la défaite face au voisin madrilène n’aura été qu’un simple accro. Lourd mathématiquement mais sans lendemain.

En deux mois, les Colchoneros n’ont lâché que ces trois points et caracolent toujours en tête du championnat. Leur court succès en terres basques, ce mardi soir, leur offre un matelas de trois points d’avance et met la pression sur le Real Madrid.

Un Atlético inoffensif

Dans cette rencontre loin d’être passionnante, les hommes de Diego Simeone se sont rappelés au bon souvenir de leur détracteurs. Ayant choisi de laisser Saul Niguez ou Diego Costa sur le banc, L’Atlético n’a pas développé le jeu attrayant de ce début de saison mais a fait preuve de réalisme. Auteur d’un doublé contre Elche durant le week-end, Luis Suarez n’a pas eu la même réussite contre la Sociedad.

Avec Thomas Lemar, titulaire, et Correa, l’attaquant uruguayen n’a pas eu la possibilité de se mettre en évidence et de mettre à contribution Alex Remiro. Toujours aussi intraitable défensivement avec seulement trois tirs pour la Real, l’Atlético a attendu le retour des vestiaires pour débloquer la situation. Buteur contre au début du mois, Mario Hermoso a remis ça sur corner (49eme) pour inscrire son premier but en championnat avec les Rojiblancos. C’est finalement un but de Llorente à un quart d’heure de la fin (74eme) qui a rassuré Simeone et assuré ce dixième succès de la saison.