Di Santo : "Messi est la clé de tout à Barcelone"

L'ancien partenaire de Lionel Messi en sélection espère le voir prolonger son contrat au Barça cet été, lui qui a écrit l'histoire en Catalogne.

Lionel Messi devrait suivre son cœur et rester à Barcelone cet été dans le but de permettre aux Blaugrana de retrouver leur gloire d'antan, selon son ancien coéquipier argentin Franco Di Santo. Les spéculations sur l'avenir de Lionel Messi continuent de tourbillonner, le contrat du numéro 10 barcelonais devant expirer à la fin du mois de juin.

Cela signifie que la rencontre de samedi face au Real Madrid, à l'Estadio Alfredo di Stefano, pourrait bien être son dernier Clasico s'il choisissait de quitter le Camp Nou. Selon les informations de Goal , le joueur de 33 ans souhaite faire complètement abstraction de la situation autour de son avenir jusqu'à la fin de la saison.

Alors que Manchester City, le Paris Saint-Germain et l'Inter continuent d'être liés à sa signature, l'ancien attaquant de Chelsea, Franco Di Santo, estime que s'il serait intéressant de voir le six fois vainqueur du Ballon d'Or dans un nouveau décor, il préférerait le voir rester en Catalogne. S'adressant exclusivement à Goal , Di Santo a déclaré : "Il mérite le respect à Barcelone pour tout ce qu'il a gagné dans le club. Je ne pense pas qu’ils auraient gagné autant sans lui. Il est la clé de tout à Barcelone".

"J'aimerais le voir rester à Barcelone pour construire son héritage"

"Il mérite d’être respecté pour ce qu’il a gagné ces dernières années. Ce serait formidable pour quiconque de le signer en Premier League ou en Italie. Le voir dans un autre contexte serait cool. Cependant, j'aimerais le voir rester à Barcelone pour construire son héritage. Si j'étais lui, j'ignorerais tout ce que les gens disent et ferais ce que mon cœur dit. Je ferais ce qu'il y a de mieux pour ma famille et moi" , a ensuite ajouté l'Argentin, qui attend comme chacun d'entre nous le dénouement de cette improbable saga.





Malgré un mauvais début de saison et l'émergence de nouvelles stars telles que Kylian Mbappe et Erling Haaland, la forme récente de Lionel Messi suggère qu'il n'est pas prêt à abandonner sa couronne de meilleur joueur du monde sans combat. Avec 16 buts et sept passes décisives en 13 matchs de championnat depuis le début de l'année, Messi a ramené le Barça dans la course au titre en Liga. L'équipe de Ronald Koeman se trouve maintenant à un point derrière le leader qu'est l'Atletico de Madrid.

Les Blaugrana ont également atteint la finale de la Copa del Rey, prévue le 17 avril contre l'Athletic Club. Un doublé national est encore à la portée de Messi, et Di Santo pense que sa forme récente suggère qu'il reste au sommet du jeu mondial. "Le simple fait de rencontrer Messi est incroyable car il est notre autre idole (argentine) avec (Diego) Maradona. Je pense qu'avec lui, ce sont les deux meilleurs joueurs de notre histoire. Nous avons produit tellement de bons joueurs, mais ces deux-là sont les meilleurs. Je pense que Messi est l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur, en ce moment. Nous sommes toujours heureux de l'avoir dans notre équipe" , s'est enfin félicité le suiveur de l'Albiceleste.