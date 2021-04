Barça - De Jong prévient, il ne rendra pas service à Koeman indéfiniment

Le milieu de terrain dépanne avec brio en défense ces dernières semaines. Toutefois, il entend bien retrouver son poste préférentiel à l'avenir.

Frenkie de Jong a clairement indiqué qu'il était heureux de jouer en défense lorsque la situation l'exigeait, mais il ne se voit pas rendre indéfiniment service à Ronald Koeman et devenir un pilier défensif du FC Barcelone. Ces derniers mois, l'international néerlandais a été l'une des forces motrices de la résurgence du Barça cette saison avec une série de performances impressionnantes au milieu de terrain, pour ensuite être déplacé vers l'axe de la défense raison d'un certain nombre de blessures dans ce secteur.

"Pour l'instant, ça va, mais je préfère jouer au milieu"

Frenkie de Jong a continué à prospérer, gagnant des comparaisons avec Ronaldo Koeman, qui a évolué à ce poste pendant sa carrière, mais le joueur de 23 ans est impatient de retrouver une position centrale au milieu de terrain, comme il l'a déclaré à Goal. "Je ne me vois pas jouer en tant que défenseur central pour le reste de ma carrière. Pour l'instant, ça va, mais je préfère jouer au milieu, au milieu de terrain. Mais si je dois jouer dans une autre position [pour aider l'équipe], je le ferai", a-t-il expliqué, exemplaire.





Son passage en défense a permis à Ilaix Moriba, diplômé de La Masia, de se hisser en équipe première. Le joueur de 18 ans, qui a fait ses débuts sous Ronald Koeman lors de la saison 2020-21, est devenu l'un des talents les plus excitants du football espagnol depuis des années et s'est classé 50e dans la liste NXGN des meilleures pépites.

En effet, Moriba a fait six apparitions au total pour le Barça jusqu'à présent cette saison, marquant son premier but pour le club lors d'une victoire 2-0 à l'extérieur à Osasuna en mars. Avec Ansu Fati, Riqui Puig et Oscar Mingueza également très prometteurs, De Jong a souligné l'importance de la présence de joueurs locaux dans l'équipe.

"Il est très important d'avoir des joueurs qui sont passés par l'académie. Ils ont l'ADN du club, ont beaucoup de qualité et sont très importants pour le club", s'est-il félicité. Frenkie de Jong et le Barca sont dans la course pour remporter le titre de Liga cette saison, les Catalans ayant réduit l'écart avec le leader de l'Atletico Madrid. L'équipe de Koeman est invaincue toutes compétitions confondues depuis le 16 février et elle a remporté ses six derniers matchs consécutifs en Liga. À confirmer samedi soir, lors du Clasico.