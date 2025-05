Di Maria, l'incroyable retour se précise

Angel Di Maria fera un retour émouvant dans son ancienne équipe, près de 20 ans après ses débuts professionnels en Argentine.

L'ancien international argentin Di Maria quittera Benfica après la Coupe du Monde des Clubs pour un retour émouvant dans son club d'enfance, Rosario Central. Âgé de 37 ans, il évolue au Portugal depuis deux saisons, après avoir enthousiasmé le public lors de ses passages au Real Madrid, au Paris Saint-Germain et à la Juventus, bien que sa brève incursion en Premier League avec Manchester United se soit soldée par un échec.

La nouvelle a enflammé les supporters argentins, l'une des plus grandes figures modernes du pays ayant annoncé son retour dans une vidéo émouvante avec la légende suivante : « Notre histoire a encore beaucoup de pages à écrire. »

Un communiqué de Benfica indique : « Benfica informe que l'athlète Angel Di María disputera la Coupe du Monde des Clubs sous ses couleurs. Il sera ensuite transféré, une fois la compétition terminée, au Club Atlético Rosario Central, en Argentine, son club formateur.

L'article continue ci-dessous

« La participation à la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA représente un moment spécial et symbolique pour Di María et le Sport Lisboa e Benfica, marquant l'épilogue d'un parcours extraordinaire et remarquable entre le joueur et le club. »

Di Maria a également mené une longue et brillante carrière internationale avec l'Argentine, contribuant à deux titres de Copa América et à la Coupe du Monde 2022, où il a marqué en finale contre la France. Il a annoncé sa retraite internationale l'année dernière, seuls Lionel Messi et Javier Mascherano ayant cumulé plus de 145 sélections.