Destination confirmée pour Modric

Luka Modric évaluera ses options pour rejoindre un nouveau club après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se tiendra cet été aux États-Unis.

Modric s'apprête à mettre un terme à ses 13 années passées dans la capitale espagnole, suite à une décision de ne pas prolonger son contrat.

Le joueur de 39 ans avait précédemment indiqué sa volonté de prolonger d'un an, pour jouer au-delà de ses 40 ans en septembre à Madrid, et mener la Croatie à la Coupe du Monde 2026.

Cependant, un changement a été imposé, mais Modric devrait jouer au moins une année supplémentaire en club pour maintenir son objectif de Coupe du Monde.

Modric s'est adressé une dernière fois au public du stade Santiago Bernabéu, alors que le Real Madrid a conclu la saison 2024/25 de championnat par une victoire 2-0 contre l'Athletic Club.

Le professionnalisme de Modric l'oblige à ne pas accepter d'offres de club avant la fin de la campagne du Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs.

Son contrat expire fin juin, mais une prolongation spéciale a été demandée pour la compétition, si le Real Madrid atteint les huitièmes de finale mi-juillet.

Ce n'est qu'une fois cette prolongation finalisée que Modric se penchera sur la suite de sa brillante carrière.

Selon Diario AS, Modric devrait recevoir des offres de la Pro League saoudienne et de la MLS.

Un transfert aux États-Unis semble plus intéressant pour Modric à ce stade, et la Coupe du Monde des Clubs pourrait lui donner un avant-goût de la vie aux États-Unis et de ce à quoi s'attendre en MLS.

Kevin De Bruyne et Thomas Müller sont également sur le radar de la MLS comme options de transfert gratuites cet été, avant leurs départs respectifs de Manchester City et du Bayern Munich, avec des destinations allant de Chicago, Los Angeles et l'Inter Miami de David Beckham.