Deschamps, Varane et les réactions après Argentine - France (3-3 a.p.t.b. 4-2)

La France s’est inclinée en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine. La désillusion était énorme chez les Bleus après la partie.

Au terme d’une finale exceptionnelle et à couper le souffle, la France a dû abandonner son trône de champion du monde. L’équipe de Deschamps a cédé face à l’Argentine aux tirs au but, alors qu’elle était revenue deux fois au score dans cette rencontre. Une défaite qui fait mal, même si elle n’a rien de déshonorant. Après la partie, et tout en exprimant leur fierté par rapport à ce qu’ils ont fait, les Bleus ont fait part de leur immense désarroi.

Raphael Varane (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « Très déçu. On a tout donné. On a eu à faire face à beaucoup d’obstacles pendant la compétition, mais on a rien lâché. Aujourd’hui, pendant une heure, on n’était pas dans le match, mas on est revenu et on aurait pu gagner. Je suis fier d’être français et fier de ce groupe. On garde la tête haute. On est revenus alors qu’on n’était pas dedans, c’était compliqué. Ensuite, physiquement on était mieux. On a commencé à y croire, on a tout donné. Et on n’était pas loin de renverser le match. Y avait de la force mentale et beaucoup de cœur dans ce groupe. Mais ça n’a pas été suffisant pour gagner ».

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur TF1) : « Malheureusement, on a été trop à réaction dans cette finale. C’était presque un match de boxe, on s’est rendu coup pour coup. Le regret c’est qu’on a complément raté notre 1e période. Mais on a rien lâché. Il a fallu un gagnant et ça s’est joué aux pénos. Mais on aura tout donné du début à la fin de cette compétition. On sort vidés, car ça fait presque 1 mois de compétition et même la sur cette finale on aurait pu lâcher, on a su renverser le match. L’occasion de 120 aurait pu nous faire basculer à 4-3. Apres, il faut aussi féliciter l’Argentine qui a réalisé une grande finale. Si je serai là en 2024 ? Ce n’est pas le moment de répondre à ces questions-là. C’est une soirée douloureuse pour tout le monde ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : "« Le scénario de la finale, c’est ce qui donne encore plus de regrets. A 2-0, si on en prend un 3e, il n’y a rien à dire. On n’a pas fait ce qu’il fallait pendant une heure. Apres, avec beaucoup de courage, de qualité et d’énergie, on les a poussés dans leurs deriers retranchements. Apres, ça se joue à rien, avec cette occasion a la 120e. La frappe de Kolo Muani sur le pied. Et la séance de tirs au but, difficile à vivre quand on est dans le camp des perdants. On n’a pas tout bien fait, mais à l’image du Mondial il y avait beaucoup de cœur et d’énergie pour revenir de nulle part. Mais quand c’est comme ça et que ça nous échappe à la fin, c’est encore plus difficile à digérer. Il faut l’accepter. Mes changements très tôt dans le match ? Car je n’étais pas satisfait de ce que je voyais, et j’étais convaincu qu’avec l’entrée des autres joueurs on ferait mieux. Mais c’est leur mérite. Malgré tout, on a renversé une situation qui était très compromise grâce à la qualité et au mental. De la fierté ? C’est dur, car la déception est tellement énorme. Mais ça a été un pur bonheur de partager ça avec mon staff. C’est une aventure humaine aussi. De ce côté-là, y a que du positif. Mais quand il n’y a pas le graal au bout, ça fait mal. Il faut l’accepter encore une fois. Si je reste ? Si ça c’était bien passé, je ne vous aurai pas la réponse non plus. Je verrais mon président au début de l’année. Ce soir, je n’ai pas envie de parler de ça ».

Plus de réactions à suivre...