Deschamps se plaint (à son tour) du calendrier

Le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, s’est dit être très inquiet par rapport au nombre de matches qu’il y a dans le calendrier mondial.

Didier Deschamps s’est exprimé dans un entretien au quotidien allemand Kicker. Il n’a pas parlé de l’Equipe de ou de l’Euro, mais du nombre colossal des matches qu’il y a aujourd’hui dans le calendrier européen et mondial. Le patron tricolore s’est dit préoccupé. « Le calendrier est trop chargé, mais je n'ai guère d'espoir que la situation évolue favorablement, a-t-il confié. Le Championnat du monde des clubs prévu en en 2021 avec pas moins de vingt-quatre équipes prouve qu'il y a désormais trop de matches. Le calendrier n'est pas seulement surchargé : à ce rythme-là, il va même éclater. »

Deschamps : « Même les jeunes ne supportent plus ce rythme »

DD a ensuite énuméré les nombreuses blessures qu’il y a eues au sein de son groupe tricolore ces derniers mois. « Je ressens un manque de cohésion dans le football en général et nous ne nous occupons pas assez de la santé des joueurs. En 2019, notre sélection a compté de nombreux blessés avec Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Léo Dubois, N'Golo Kanté, Moussa Sissoko et Kylian Mbappé. C'est un problème auquel est confrontée chaque grande nation. Même les jeunes joueurs supportent de moins en moins ces cadences infernales, tellement ils doivent enchaîner les matches à un rythme effréné. »

Enfin, le sélectionneur a conclu en affirmant que cette situation est problématique pour les clubs et aussi pour les sélections. Le football et le spectacle n’en sortent pas gagnants. « Les préparations d'avant-saison sont de plus en plus courtes, les clubs prennent souvent le risque de refaire jouer trop rapidement un joueur longtemps indisponible. Nous, les sélectionneurs, en subissons souvent les conséquences et le temps pour se préparer à une compétition majeure est de moins en moins long », a indiqué le technicien bayonnais. Pour rappel, avec Deschamps, Jurgen Klopp avait aussi fortement pesté contre le calendrier surchargé qui est imposé aux clubs européens.