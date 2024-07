Deschamps, Maignan et les réactions après Portugal - France (0-0)

Même si le contenu n’a pas été époustouflant, les Bleus étaient aux anges après la qualification pour les demies de l’Euro.

Huit ans après, l’équipe de France retrouve le dernier carré d’un championnat d’Europe. Les Bleus ont obtenu ce privilège en prenant le meilleur sur le Portugal lors de la séance de tirs au but (0-0 a.p.t.b. 5-3). Ce n’était pas le match de l’année, mais Didier Deschamps et ses hommes n’en avaient que faire après la qualification.

Après la partie, ils ont tous exprimé leur joie d’avoir atteint leur objectif, soulignant au passage le niveau de l’adversaire. Les joueurs qui se sont succédé devant les micros ont aussi cherché à féliciter Mike Maignan pour son énorme performance dans les buts.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France) : "C'est vrai que c'était un match très dur, contre une très bonne équipe du Portugal. On aurait pu le gagner, elle aussi. Ç'a été plus dur en prolongation, où ils ont eu beaucoup plus que nous le ballon. Ensuite, quand on est calme et met les tirs au but, tant mieux. Ce n'était pas le même contexte que la dernière fois, avec un titre mondial en jeu. Il faut savourer, on est en demi-finales. Quand on voit le bonheur qu'on partage avec les supporters. C'est une fierté pour mes joueurs même si on ne fait pas tout parfaitement. On ne lâche rien. Quand il faut faire basculer les choses du bon côté, on est là. Je ne vais pas arrêter le temps mais je vais savourer un peu".

Mike Maignan (gardien de l’équipe de France sur M6) : « Je suis heureux, heureux pour tout le monde. C’était un match pas facile. On le saviat. On a été solides défensivement et on les a mis en difficultés. On a été jusqu’au bout mentalement. Et aux tirs au but on n’a pas tremblé. C’est ce qui a fait la différence ».

William Saliba (défenseur de l’équipe de France sur M6) : « Ce n’était pas un match facile. Portugal est l’une des meilleures équipes du tournoi. On a beaucoup souffert, on a eu des occasions aussi. Merci à Mike. On a défendu tous ensemble et on n’a pas lâché. Mon match avec Ronaldo ? il ne fallait pas lui laisser des miettes. On est heureux d’avoir fait un clean sheet. On a su gérer. Maintenant, on espère aller jusqu’au biut ».

Ousmane Dembélé (attaquant de l’équipe de France sur M6) : « Oui, au bout du suspense. On est heureux de cette victoire. Le Portugal est une équipe relevée, difficile à manier. C’était une bataille. On mérite cette victoire aux penalties ».

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur M6) : « C’était mon premier penalty. Je n’en avais pas tiré depuis les U19. Mais je le travaille a l’entrainement à Barcelone. Et j’ai naturellement demandé au coach si je pouvais tirer. Mon secret ? On ne va pas trop en dire car on ne sait jamais si on se retrouve encore dans cette situation. De gros clients en face ? mais c’est pour ça que je joue au foot. Les grands matches...je suis excité de jouer face à ses joueurs. Et je suis content de pouvoir relever le défi ».