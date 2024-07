Maignan monstrueux, Griezmann désastreux... Les notes de France - Portugal (0-0)

La France est passé dans la douleur contre le Portugal. Voici les évaluations personnelles de tous les Tricolores ayant pris part à ce match.

La France s’est invitée dans le dernier carré de l’Euro. Pour cela, elle a dû se défaire du Portugal au bout de deux heures de jeu et de la séance des tirs au but. Même acquise au forceps, cette qualification fait du bien.

Si les Blues ont dû attendre aussi longtemps pour pouvoir souffler c’est qu’ils n’ont pas livré un match de très haut niveau. Bon nombre d’entre eux, en particulier les attaquants, ont été assez transparents et c’est encore une fois Mike Maignan qui a été le plus en vue. Mais à défaut d’être emballants, les hommes de Deschamps ont su se montrer solides et solidaires.

Maignan (8) : Il est impressionnant depuis l’entame de l’Euro et cela s’est encore vérifié. Le successeur de Lloris a été imparable sur sa ligne, réalisant notamment deux énormes sauvetages au cœur de la seconde période. Grâce à lui, la France est toujours en course dans cette compétition. « Magic Mike » est bien parti pour rester le numéro 1 tricolore pendant de longues années.

Saliba (5) : Il a été un peu moins serein que lors des précédentes sorties. S’il n’a pas commis de fautes irréparables, le Gunner n’a pas été aussi souverain que d’habitude. Parfois en retard sur les actions portugaises et pas assez tranchant dans les duels. Mais, peut-être a-t-il élevé notre niveau d’exigence à son égard.

Upamecano (6) : Il a dû rester vigilant face à la menace que représentait Cristiano Ronaldo. Globalement, il s’en est plutôt bien sorti. En fin de match, il a aussi réalisé une intervention importante sur une reprise de Leao. Sur les montées de balle, il s’est aussi beaucoup appliqué.

Théo Hernandez (6) : Il aurait pu ouvrir le score en tout début de match. C’était l’une des rares fois où il s’est permis une montée dans cette rencontre. Derrière, il a eu à défendre face à la vitesse des ailiers portugais. Ca n’a pas toujours été concluant et on l’a senti baisser de rythme au fil des minutes. Ce qui est somme toute compréhensible. Il a ensuite transformé le tir au but décisif.

Koundé (6) : On n’a pas retrouvé le Koundé imposant du précédent match contre la Belgique. Cela étant, il s’est attelé à bien faire son travail dans son couloir droit. Face à lui, Rafael Leao a eu beaucoup de mal à offrir des solutions. Il a aussi dégagé quelques ballons chauds dans la surface. Offensivement, il n’a en revanche pas beaucoup apporté.

Camavinga (6) : Il a été l’un des meilleurs français de la rencontre et sa belle prestation aurait pu être agrémentée par un but en deuxième période. Malheureusement, il n’a pas réussi à cadrer. Appelé à pallier l’absence de Rabiot, il a fait plus que répondre aux attentes. Il ne s’est pas contenté de faire son travail de relayeur, il s’est beaucoup projeté de l’avant et a constamment créé des décalages. Son jeu en une touche de balle et la précision de ses gestes ont été très précieux aux siens. Il a été relevé par Fofana (pas noté).

Kanté (7) : Il a été fidèle à lui-même, avec une énorme activité dans l’entrejeu. S’il n’a pas cherché à trop se projeter, le joueur d’Al-Ittihad a été prépondérant dans le travail défensif. Il a comblé les brèches, surgi dans des zones importantes et surtout orienté les attaques de son équipe. Son expérience et son calme ont été d’une grande aide quand le bateau français tanguait.

Tchouaméni (5) : Le milieu de terrain du Real Madrid a été assez discret alors qu’il occupe une position centrale sur le terrain. Il n’a pas trop fait la différence balle au pied. En revanche, dans les duels il était présent et a cherché à gêné mieux les progressions adverses.

Griezmann (3) : Son entame de match avait été intéressante, mais il s’est peu à peu éteint. Même en évoluant dans l’axe, il n’a pas pu avoir le rendement qu’on lui connait. Il semble toujours pâtir d’un déficit athlétique. Autrement comment expliquer qu’il pèse aussi peu sur le jeu de l’équipe de France. Deschamps l’a remplacé par Dembelé (4) dès la 67e minute. L’ailier parisien s’est montré d’abord remuant, mais avec toujours ce déchet dans la zone de vérité. A l’instar de toute son équipe, il a fini par disparaitre en prolongation.

Kolo Muani (4) : Récompensé pour sa belle entrée face à la Belgique, le Parisien ne s’est pas montré à son avantage. Evoluant plein axe, il a eu du mal à se libérer du marquage qui lui a été imposé. Et quand enfin il a pu bénéficier des espaces, il a manqué de justesse et d’efficacité dans le geste final. C’est lui qui a vendangé la meilleure occasion française. Thuram (pas noté) l’a remplacé juste avant la prolongation.

Mbappé (3) : Le capitaine français est passé à côté de son match. Il a très rarement fait les bons choix. Et ses prises d’initiative individuelles se sont toutes soldées par des échecs. Aucune occasion digne de ce nom à mettre à son actif. Il a pris un coup au visage qui l’a déstabilisé, mais cela n’explique pas sa prestation en demi-teinte. Sa sortie au profit de Barcola (pas noté) au milieu de la prolongation était complètement logique.