Deschamps, Giroud et les réactions après France - Angleterre (2-1)

L’équipe de France a remporté son quart de finale du Mondial contre l’Angleterre. Les Bleus étaient aux anges au coup de sifflet final.

Sans livrer un énorme match, la France a réussi à sortir victorieuse de son duel contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde (2-1). Chahutés, les Bleus ne se sont pas démobilisés ont fait la différence grâce à leur opportunisme et à l’efficacité d’Olivier Giroud. Ils ont aussi pu compter sur le raté de Harry Kane sur pénalty. Après la rencontre, les champions du monde en titre ont pu pousser un grand ouf de soulagement et faire part de leur bonheur en atteignant le dernier carré du prestigieux tournoi pour la deuxième fois d’affilée.

Olivier Giroud (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « C’est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on a mené au score. Comme face à la Belgique en 2018. Malheureusement, on prend ce pénalty. Mais après, on a su être dangereux sur les occasions en fin de match. Il faut toujours y croire dans la vie. Et Grizi me met un super ballon et je la mets au fond. Je suis très fier. Ce soir, c’était un grand match. On connaissait le potentiel de ces jeunes anglais. On a fait un match très solide. Avec beaucoup de générosité. On a essayé d’être percutants. On a essayé d’aller la chercher au mental. J’espère qu’on ira le plus loin possible ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est fabuleux. Parce que c’était un bon match. On a rencontré une belle équipe d’Angleterre. Mais on a répondu encore une fois. C’est magnifique pour l’ensemble de ses joueurs d’accéder encore au dernier carré. Il faut savourer. On a envie de suspendre le temps. On est en demis d’un Mondial, ce n’est pas rien. La qualité il y est, mais il y a aussi un mental et un état d’esprit. Ça se voit. On est peut-être un peu heureux, même si c’est nous qui leur avons donné des munitions. Mais heureusement qu’ils ont raté le pénalty. C’est avec le cœur et les triples qu’on tient ce but d’avance. Reste que 2 matches ? Chaque chose en son temps. On va savourer. On connaissait notre futur adversaire car ils ont joué avant. On va préparer le match avec beaucoup de sérieux. Le Maroc mérite de la reconnaissance. C’est tout sauf une surprise, quand vous jouez les rencontres qu’ils ont joué. A partir de demain, on va préparer ça. Ce soir, on profite avec les joueurs ».

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « C’est vraiment le scénario rêvé. C’était un match fou, avec beaucoup de rebondissements et au final il y a la victoire et c’est encore plus beau. On n’a pas tout bien fait, mais y avait beaucoup de cœur et on a tout donné. L’état d’esprit a fait la différence. Ce groupe est soudé sur le terrain et dehors. L’Angleterre a peut-être autant de talents que nous, il fallait donc ce supplément d’âme. On a fait tellement de choses bien qu’au final c’est une victoire dans la douleur qui est encore plus belle. Les demis ? C’est là où on volait être. Le Maroc a fait un beau parcours et on sait que ça va être un match très compliqué ».

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « Il faut qu’on continue comme ça. On monte en puissance. On sent qu’un groupe est en train de naitre. C’est vrai qu’on a souffert, mais c’est la Coupe du Monde. On a joué face à une belle équipe anglaise. Après on a réussi à faire le dos rond et on gagne à la fin. On est contents. Le Maroc ? Ca va être beau. On connait l’histoire entre ces deux nations. Ça va être une belle rencontre. Champions du monde ? Déjà il va falloir gagner le prochain match. On va se concentrer dessus ».

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France) : « Il y a de la fierté. De la joie, évidemment. On a souffert ce soir. Mais on a montré depuis le début de la compétition qu’on est très solidaires. On était prévenus, on était très préparés. On a répondu avec nos armes. Forcément il y a eu de la souffrance. Mais il y avait toujours un pied ou une tête pour nous sortir de ces situations. Et aussi un peu de chance avec le penalty raté de Kane. On a fait le dos rond et piqué au bon moment. L’ambiance ? Oui, ces moments de communion qu’on a depuis le début et qui nous portent. On sait qu’il y a cet engouement des fans. On est poussés. On sent que même quand on est en difficulté, rien ne peut arriver. Et c’est très important ».