Ukraine - France : Deschamps défend son choix de libérer Mbappé

A la veille du match contre l’Ukraine, le sélectionneur tricolore a assumé la décision qui a été prise de laisser Mbappé repartir dans son club.

Après avoir participé au match de mercredi contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), Kylian Mbappé a plié ses affaires et est rentré dans son club du PSG. Touché au mollet, il a reçu le feu vert de la fédération pour quitter le rassemblement. Il ne participera donc pas aux empoignades prévues contre l’Ukraine (4 septembre) et le Kazakhstan (7 septembre).

En temps normal, la décision de libérer un joueur qui souffre d’un souci physique aurait apparu logique. Mais, cette fois, cela a fait débat. Et pour cause ; l’IRM que la star parisienne a passé jeudi matin n’a révélé aucune lésion. Des rumeurs circulant dans la presse ont aussi suggéré que le club de la capitale a discuté avec l’encadrement des Bleus et a fait pression pour que sa vedette rentre au plus vite au Camp des Loges.

Présent devant les journalistes ce vendredi, à 24h de l’opposition face à Kiev, Deschamps a dû ainsi s’expliquer sur la décision qui a été prise. Pour lui, et il l’assure haut et fort, il n’y avait pas d’autres choix possibles.

« Je vais être clair: Kylian a ressenti quelque chose en fin de match [contre la Bosnie]. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois [d'absence]. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. Plus ou moins la même sensation », a fait savoir le patron tricolore.

« Il n’y avait aucun intérêt à ce que Mbappé reste »

Deschamps a poursuivi en affirmant qu’il n’y avait aucune utilité à ce qu’il conserve le Bondynois dans son groupe pour une semaine supplémentaire. « À partir du moment où il n'y aucune possibilité pour qu'il soit disponible demain ou mardi, je ne vois pas l'intérêt pour lui ou nous qu'il reste là, a-t-il clamé. Les délais sont très courts. En écartant une blessure importante, il a un problème qui est musculaire. Ce n'est pas articulaire, où on peut malgré tout. Là, il y a la douleur. Du fait des délais qui sont les nôtres, il n'y avait aucune possibilité pour qu'il puisse être apte demain et mardi ».

L'article continue ci-dessous

Ce n’est pas la première fois que Mbappé quitte les Bleus en plein rassemblement pour une blessure « légère ». Ça avait été le cas en octobre 2019 lorsqu’il a raté les oppositions contre l’Islande et la Turquie en éliminatoires de l’Euro. Il avait ensuite joué (et marqué) dès son retour de sélection lors de l’opposition contre Nice.

Lloris, le capitaine des Bleus, s'est aussi exprimé à propos de l'absence du Bondynois. Il a essayé de voir le bon côté chose tout en avouant que "Kylian est un joueur difficilement remplaçable". "Ça laisse l'opportunité à d'autres joueurs de s'exprimer. Il faudra avant tout dégager une force collective et monter d'un niveau, dans l'optique de prendre les trois points et d'engranger de la confiance", a-t-il confié.