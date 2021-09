Equipe de France : Blessé, Mbappé quitte le rassemblement

Touché à un mollet, le Parisien Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus.

Touché à un mollet face à la Bosnie mercredi (1-1), Kylian Mbappé va quitter le rassemblement des Bleus dans les prochaines heures, selon L'Equipe.

Le journal précise que l'IRM n'a pas révélé de lésion, mais chez les médecins des Bleus on préfère être certains et renvoyer le joueur du rasemblement. L'ancien Monégasque va donc manquer les deux prochains matches des Tricolores face à l'Ukraine et la Finlande.

Face à la Bosnie mercredi soir, le joueur de 22 ans, auteur d'une prestation décevante, grimaçait en quittant le terrain. S'il n'a pas de lésion importante, la douleur est présente, notamment quand il marche, toujours d'après la même source.

Après discussions avec le PSG, le prodige bondynois est remis à la disposition du club francilien.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain débute son parcours en phase de poules de Ligue des champions le 15 septembre contre Bruges.

On se souvient qu'en septembre 2020: des tensions s'étaient faites ressentir entre le directeur sportif parisien Leonardo et l'équipe de France, après le test positif au Covid-19 du joueur convoité par le Real. La collaboration semble, cette fois, très harmonieuse.