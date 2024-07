"…des salades", Kylian Mbappé prend la parole après Portugal - France

L’Equipe de France a composté son billet en éliminant le Portugal en quarts de finale de l’Euro 2024, ce vendredi soir à Hambourg.

Le Volksparkstadion de Hambourg servait de cadre ce vendredi soir au duel entre le Portugal et l’Equipe de France pour le compte des quarts de finale de l’Euro 2024 en Allemagne. Bien qu’ils n’aient pas été convaincants depuis le depuis de la compétition, les Bleus ont quand même pris le dessus sur la Seleção en s’imposant aux tirs au but (0-0, t.a.b 3-5).

Mbappé conscient de l’inefficacité des Bleus

Depuis le début de l’Euro, l’Equipe de France n’a inscrit qu’un seul but, notamment un penalty transformé par Kylian Mbappé lors du match de la troisième journée contre la Pologne (1-1). La solidité défensive des hommes de Didier Deschamps a encore fait parler vendredi soir avec la qualification obtenue pour les demi-finales après la séance des tirs au but. Didier Deschamps et Dembélé évoquent une équipe portugaise très relevée.

Getty Images

S’il a reconnu lui-même que sa condition physique a un impact sur ses prestations à cet Euro, le capitaine des Bleus n’a pas encore convaincu face au Portugal en quarts de finale. Empêché par la fracture de son nez, le Bondynois a dû céder sa place à l’issue de la première mi-temps des prolongations (105e). Interrogé sur l’inefficacité de l’Equipe de France à trouver le chemin des filets, Mbappé préfère retenir le résultat plutôt que la manière.

« C'est difficile de répondre, on est dans l'euphorie. Demain (samedi) on va se pencher un peu plus sur le côté performance. Je ne vais pas vous raconter des salades, dans le vestiaire on ne pensait pas trop au fait qu'on n'ait pas marqué. Mais c'est clair qu'il faut continuer à se pencher sur la question tout en gardant cette solidité défensive », a déclaré la nouvelle recrue du Real Madrid, dont la présentation est prévue le 16 juillet prochain.