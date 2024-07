Real Madrid, la présentation complètement folle prévue pour Mbappé

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid après l’Euro 2024 avec la France. Le Bondynois aura droit à une présentation de renommée à la Maison Blanche.

Après une longue attente, c’est désormais chose faite. Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. S’il a été officialisé par le Real Madrid, le joueur est attendu à la Maison Blanche dans deux semaines au plus tard pour régler les détails de son contrat et passer sa visite médicale avant de signer.

Kylian Mbappé au Real, enfin !

Venu au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a officiellement mis fin à son aventure parisienne après sept années avec les Franciliens. Un peu plus de deux semaines après son annonce de départ, le Real Madrid a officialisé le Bondynois comme son nouveau joueur. Ceci après avoir remporté la 15e Ligue des champions face au Borussia Dortmund à Wembley.

L’ancien Monégasque est la première de la signature la plus bruyante, la plus médiatisée et la plus prolongée de l'histoire du Real Madrid. Lui qui est approché depuis des années par la Maison Blanche. L’attaquant a signé pour cinq saisons avec le champion de LaLiga.

La présentation prévue pour Mbappé

Dans deux semaines, notamment le 16 juillet prochain, le Bernabéu ouvrira ses portes modernisées pour accueillir sa première recrue estivale, Kylian Mbappé, qui sera présentée ce jour-là. Selon les informations du média espagnol AS, quel que soit le parcours des Bleus pour la suite de l'Euro 2024 en Allemagne (ils jouent contre le Portugal, ce vendredi, en quarts de finale), le Real Madrid n'envisage pas de modifier son calendrier vis-à-vis du Bondynois.

La présentation du capitaine des Bleus s'annonce spectaculaire, selon la même source. « Ce sera la présentation la plus impressionnante de tout ce qui a jamais été fait avec un footballeur », dit-on à Chamartín. Kylian Mbappé entrera sur le terrain devant 80 000 supporters remplissant les tribunes du Bernabéu, vêtus de la tenue officielle du Real Madrid pour la saison 2024-25 et portant le maillot avec le numéro 9 dans le dos.

Une passerelle devrait être installée depuis la sortie des vestiaires jusqu'à la scène qui sera installée à l'extrémité nord du stade. Le passage de Kylian Mbappé sur la passerelle "à la Taylor Swift" sera accompagné d'un effet de feu d’artifice sur les lignes de touche, alors que le système de sonorisation et les musiciens assureront la bande sonore de son entrée.

Florentino sera le maître de cérémonie, avec Pirri (légende et président d'honneur) à ses côtés. Les invités seront sur la plateforme installée sur le gazon. Le tableau d'affichage vidéo panoramique à 360º diffusera des images de la superbe carrière de la star parisienne, notamment de la Coupe du monde remportée en Russie il y a six ans. Un feu d'artifice et de nombreuses surprises accompagneront la première journée de Mbappé en blanc.