Des messages secrets entre Marcus Rashford et Lamine Yamal ?

Le prêt de Marcus Rashford à Barcelone intervient après des mois de communication en coulisses, notamment avec Lamine Yamal.

L'attaquant de Manchester United avait clairement indiqué vouloir quitter Old Trafford cet été, et le club catalan a toujours été son premier choix. Le joueur de 27 ans a même accepté une baisse de salaire pour conclure le contrat et n'a demandé aucune garantie concernant son transfert.

Barça a obtenu un prêt d'une saison de Rashford, après que l'attaquant ait insisté pour un transfert de rêve au Camp Nou. Selon The Athletic, le joueur de 27 ans contactait la superstar espagnole Yamal depuis des mois, lui faisant part de son intention et de son désir de rejoindre les géants catalans. Le Barça disposerait d'une option d'achat de 30 millions d'euros dans le cadre du contrat, et Rashford gagnera nettement moins qu'à Manchester United.

L'arrivée de Rashford offre à Barcelone une nouvelle option offensive aux côtés de Yamal, Lewandowski et Raphinha. Deco et Hansi Flick ont donné la priorité à l'arrivée d'un attaquant dynamique cet été, et la volonté d'adaptation de Rashford en a fait le candidat idéal après l'échec du transfert de Nico Williams par le club catalan. La relation de l'international anglais avec Ruben Amorim et son statut à United ont rendu un séjour à Old Trafford intenable.

Lors de sa présentation à Barcelone, Rashford a fait l'éloge de Yamal et a déclaré : « C'est un talent exceptionnel. La saison dernière, il était l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur. C'est passionnant. Tout le monde dans le sport veut jouer avec les meilleurs.»

Rashford a déjà rejoint l'entraînement de pré-saison, avant même l'annonce officielle de son transfert à Barcelone. Il doit maintenant prouver qu'il peut s'adapter au système de Flick et se faire une place au sein d'une attaque compétitive. Barcelone suivra ses progrès de près et envisagera d'activer l'option d'achat de 30 millions d'euros.