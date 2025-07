Des Iphones pour toute l'équipe ? Le geste fou de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avait l'habitude de couvrir ses coéquipiers du Real Madrid de généreux cadeaux, selon l'ancien gardien de but Kiko Casilla.

Ronaldo a connu une brillante carrière de neuf ans au Real Madrid après avoir rejoint le club en provenance de Manchester United en 2009. La superstar portugaise a remporté de nombreux trophées, dont quatre Coupes d'Europe, et a inscrit son nom dans l'histoire du club comme meilleur buteur de tous les temps.

Ronaldo était également un coéquipier généreux, sur le terrain comme en dehors, selon Casilla. L'ancien gardien de but du Real Madrid a révélé que Ronaldo offrait régulièrement à l'équipe et au staff du club des cadeaux coûteux, qui étaient accueillis avec gratitude.

Il a déclaré à The After Show à Post United : « C'est un phénomène, une personne surhumaine, qui aide même le dernier jeune qui sort du centre de formation. Demandez-lui n'importe quoi, et il vous le donnera. Lors de la pré-saison aux États-Unis, il a offert à tout le personnel – kinésithérapeutes, agents de sécurité, etc. – l'iPhone de cette année, l'Apple Watch de cette année. Il y a des détails comme ça qu'il oublie, car cela n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui aime remercier tout le monde autour de lui. »

Des cadeaux coûteux

Ronaldo a récemment signé une prolongation de contrat de deux ans avec Al-Nassr et s'est engagé à écrire l'histoire avec l'équipe de Pro League saoudienne, en vue de remporter son premier trophée avec le club depuis son arrivée au Moyen-Orient en janvier 2023.