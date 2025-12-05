Tournois de la FIFA au Qatar

Il ne fait aucun doute que le succès massif de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a joué un rôle important dans la confiance que la FIFA a accordée au Qatar pour accueillir un certain nombre de tournois importants de la FIFA. Compte tenu de la nature compacte des sites, des stades et des installations d'entraînement ultramodernes, de la facilité de déplacement, des options d'hébergement haut de gamme et de la ferveur pour le jeu, ce n'était pas une surprise.

Le Qatar vient d'accueillir la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025, une affaire de 48 équipes, et est actuellement en pleine Coupe arabe de la FIFA 2025. Ils accueilleront également la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025, mettant en vedette le champion d'Europe du PSG, en même temps que la Coupe arabe. En effet, les quatre prochaines éditions de la Coupe du monde U17 se dérouleront également au Qatar, aux côtés des éditions 2029 et 2033 de la Coupe arabe.

Et ce ne sont pas seulement les joueurs et les supporters qui en ont bénéficié. Le Qatar a organisé des « programmes de volontariat » lors de ces tournois pour que les jeunes et la prochaine génération puissent expérimenter l'organisation d'un événement mondial et les inspirer vers de plus hauts sommets.

Un aperçu du programme des volontaires de la FIFA pour Qatar 2025

Le 5 décembre, Journée internationale des volontaires, il est tout à fait approprié de souligner la contribution du Qatar à façonner la prochaine génération de dirigeants.

Comme il l'a fait avec succès lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar a également invité des volontaires pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025, la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 et la Coupe Arabe de la FIFA 2025 - tous des événements majeurs à part entière.

Les comités d'organisation locaux (COL) des deux tournois ne faisaient que poursuivre/construire l'héritage durable que le Qatar cherchait à favoriser après la Coupe du monde.

Aider la prochaine génération de dirigeants à avoir un avant-goût des événements mondiaux de la plus haute classe et ainsi façonner leur destin est l’un des effets encourageants de ce programme.

Au total, 4 000 volontaires ont été sélectionnés parmi plus de 25 000 candidatures du Qatar pour ces trois tournois. Ces 4000 bénévoles parviendront à acquérir de l'expérience dans plus de 20 domaines fonctionnels, couvrant tous les domaines organisationnels de ces tournois.

Qu'ont dit les bénévoles ?

Le fait de vivre l'expérience de l'organisation de tels événements de classe mondiale renforce la discipline, encourage l'esprit d'équipe et la confiance parmi les bénévoles. Et cela était évident dans les pensées de Simran Namchu, un étudiant népalais au Qatar, qui s'est porté volontaire pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025.

"J'ai toujours été spectateur des nombreux tournois organisés par le Qatar. C'est la première fois que je suis bénévole pour un tournoi majeur et que je participe à l'action de l'intérieur. C'est un sentiment de fierté", a déclaré Namchu lors de la Coupe du Monde U17.

"Cette expérience m'a fait apprécier l'immense travail qu'implique l'organisation d'événements à grande échelle tels que la Coupe du Monde U-17. Je peux interagir avec de nombreux chefs d'équipe et acquérir des compétences importantes auprès d'eux. Le bénévolat renforce la discipline et m'a aidée à devenir un joueur d'équipe plus fort, c'est une expérience enrichissante", a-t-elle ajouté.

Le programme a bénéficié et inspiré une multitude de jeunes de diverses nationalités.

Le Programme des Volontaires de la FIFA Qatar 2025 a permis à des personnes de 35 nationalités différentes d’apprendre, de s’inspirer et de se développer, ce qui constitue sans aucun doute l’un des héritages les plus importants, mais aussi intangibles, que le Qatar laissera. Et cela perdurera bien après la finale de la Coupe Arabe de la FIFA, le 18 décembre 2025.