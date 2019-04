Des bleus et des bosses - Chronique d'un retour raté pour Diego Costa à l'Atlético Madrid

Chronique d'un gros raté. Le retour de Diego Costa à l'Atlético Madrid aurait pu beaucoup mieux se passer.

Blessures à répétition, grosse sanction après ses insultes à l'arbitre face au Barça, Diego Costa a raté l'une des plus grosses occasions de sa vie de footballeur en retournant à l' . L'une des dernières opportunités de sa carrière ?

Caractère de colchonero

Revenu en héros après sa bisbille à avec Antonio Conte malgré un titre de remporté avec les Blues - grâce une contribution XXL de l'attaquant -, Diego Costa avait pourtant tout pour réussir un retour triomphal chez les Colchoneros, qu'il s'apprête sans doute aujourd'hui à quitter après une saison indigente.

Du zénith au nadir

Le point culminant, ou plutôt le point le plus bas, de la saison de Costa a été son expulsion contre Barcelone dans un choc déterminant pour son équipe en (0-2). La raison de son carton rouge ? Des insultes salées envers l'arbitre de la rencontre, avec une formule très crue dont il a le secret. De quoi sérieusement handicaper les ambitions des siens - et les siennes par la même occasion - après seulement 28 minutes de présence.

L'international espagnol de 30 ans a été suspendu huit matches par la fédération espagnole ce jeudi, ce qui signifie que sa saison avec l'Atlético Madrid est terminée. Il devra même purger un match de plus en début de saison prochaine. Reste à savoir si ce sera toujours avec les Matelassiers.

Des Colchoneros qui ont disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, et Costa n'aura participé qu'à 21 matchs des hommes de Diego Simeone, entre blessures, suspensions et une opération au pied. Son bilan comptable est rachitique avec un petit but en Champions League, deux en et deux en Supercoupe de l'UEFA en début de saison face au . Des débuts prometteurs qui semblent bien loin aujourd'hui...

Le sentiment est difficile à occulter, Diego Costa semble avoir définitivement effiloché son crédit à force de tirer les maillots dans la seule équipe européenne qui semblait correspondre à ses valeurs. En effet, on voit mal l'international espagnol dans une équipe d'esthétes, où il dégonnerait comme un charcutier dans une dégustation végan.

Le Brandao du riche ?

Avec 1530 minutes sur 3,990 possibles, soit 38% de temps de jeu pour l'ancien buteur des Blues, le retour de Costa laisse comme un goût d'inachevé, comme un peu de sang sur les gencives après un duel aérien coudes tous azimuts, ou une empreinte de crampons après une bonne semelle des familles. Buteur et butor, solide dans les duels mais souvent retors, Diego Costa est le dernier représentant de son espèce. L'espèce qui VOUS met en danger.

Mais être la personnification des valeurs de son équipe, un archétype facilement identifiable pour les supporters et un avatar du "Cholismo" cher à Diego Simeone, parfois, cela ne suffit pas. Reste à savoir si Diego Costa en a trop fait, ou pas assez. Au point où l'on parle d'une approche des dirigeants madrilènes pour Lorenzo Insigne en vue d'un transfert estival.

Et quand même l'Atlético Madrid vous considère comme trop violent et imprévisible, le moment est peut-être venu de vous poser certaines questions. Des questions qui ne concernent pas forcément les moeurs prétendument légères de la génitrice de M. Jesús Gil Manzano.