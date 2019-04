Selon le rapport arbitral, Diego Costa a dit à l'arbitre : "Je chie sur ta put* de mère" lors de Barça-Atlético

La polémique lors du Barça - Atletico Madrid s'est déroulée à la 28ème minute de jeu avec l'insulte de Diego Costa envers l'arbitre.

Diego Costa jure que lors de la défaite de l'Atlético de Madrid au Camp Nou contre Barcelone, il n'a pas insulté l'arbitre du match, Jesús Gil Manzano. Cependant, dans le rapport d’arbitrage, l’arbitre explique clairement ce qu’il a entendu de l’attaquant colchonero.



"A la 28ème minute, le joueur (19) Da Silva Costa, Diego a été expulsé pour la raison suivante: Me parler fort dans les termes suivants: "JE CHIE SUR TA P*TE DE MÈRE !! JE CHIE SUR TA P*TE DE Mère ", explique le rapport d'arbitrage.



Il convient de noter que, selon certains médias, Diego Costa lui-même aurait présenté ses excuses à toute l’équipe de l’Atlético pour son attitude.



Gil Manzano ajoute: "Une fois expulsé, toujours dans le terrain de jeu, il m'a saisi à deux reprises par le bras pour m'empêcher de montrer les avertissements"



Compte tenu de cette situation, nous devrons attendre pour savoir quelle sera la pénalité infligée à Diego Costa. Les versions les plus pessimistes affirment que jusqu'à 8 matches pénalités pourraient tomber: 4 pour l'insulte et 4 pour avoir saisi l'arbitre.

Diego Costa a bien dit « Je chie sur ta P*te de mère » à l’arbitre. pic.twitter.com/efdTbcWOTA — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 6 avril 2019

Réduit à 10, l' a ensuite vu Messi et Suárez marquer pour la victoire azulgrana par 2-0, laissant les Catalans avec 11 points d'avance en tête du classement.