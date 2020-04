Del Piero : "Dybala a mûri à la Juventus"

L'attaquant argentin a été encensé par la légende turinoise, qui a également encouragé le club dans sa quête à la victoire en Ligue des champions.

Alessandro Del Piero a encensé Paulo Dybala et pense que la star de la est devenue plus "complète" alors qu'il était au coeur d'un transfert, finalement avorté, l'été dernier. Paulo Dybala, 26 ans, était lié à un départ avant le début de cette saison du côté de et de , mais a fini par rester avant de faire un début de saison impressionnant. L'international argentin a marqué 13 buts et délivré sept passes décisives en 34 matches avant l'arrêt de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

Alessandro Del Piero, légende de la Juventus, a fait l'éloge du meneur de jeu pour sa croissance et a déclaré que Dybala pourrait être un futur capitaine du club. "Paulo a déjà porté le brassard à plusieurs reprises et si cela s'est déjà produit, c'est parce qu'ils le considèrent comme étant à la hauteur", a-t-il déclaré jeudi à Sky Sport. "Pour autant que je le connaisse personnellement, je pense que sa maturité a beaucoup augmenté, principalement en raison de la réaction qu'il a eu après cet été, ce qui souligne qu'il a grandi et a plus de personnalité".

"La Juve peut gagner la C1"

"Il a toujours été disponible et dévoué au travail et je pense qu'il est complet à cet égard également", a ajouté l'ancien numéro 10 du club italien. La Juventus était en tête de la et encore en lice en huitième de finale de la lorsque la saison a été suspendue. Del Piero pense que son ancienne équipe dispose des capacités pour remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis 1996 si la saison reprend.

"Si le tournoi recommence, la Juve a tout à gagner cette année", a-t-il déclaré. "Il y a des équipes qui, de différentes manières, ont le potentiel de gagner, mais la Juve peut le faire." L'UEFA a déclaré jeudi qu'elle espérait que les compétitions en Europe pourraient être achevées cette saison. Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, Le président de la CEA, Andrea Agnelli, et le président d'EL, Lars-Christer Olsson, ont envoyé une lettre aux ligues, clubs et associations nationales.

"Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir - avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques - et pensons que toute décision d'abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée. Suivant de près l'évolution de la situation actuelle, le groupe de travail sur le calendrier indiquera dès que possible, et idéalement d'ici la mi-mai, quels plans pourront être adoptés pour la fin de la saison sans laisser personne de côté", a indiqué l'UEFA. Avant de penser au titre, la Juventus devra inverser la tendance face à , si la saison reprend.