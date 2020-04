UEFA : "L'abandon des compétitions nationales est prématuré et injustifié"

L'institution européenne estime que la patience est nécessaire en ce moment alors que le football tente de planifier son retour.

L'UEFA a souligné que l'abandon des compétitions nationales à ce stade est "prématuré et non justifié" car ils cherchent à déterminer comment le football peut reprendre après la crise du Coronavirus. Jeudi, la Jupiler , la première division belge, est devenue le premier grand championnat de football à terminer sa saison 2019-20 tôt en raison de Covid-19. Il a été confirmé que toutes les rencontres jusqu'à l'interruption sont valides, et le classement actuel est considéré comme le classement final cette saison. Cela signifie que le club de Bruges, leader du championnat, devrait être couronné champion de .

Ailleurs, les championnats à travers l'Europe restent suspendus, la étant actuellement suspendue jusqu'au 3 mai au plus tôt. Un retour à la compétition à ce stade reste cependant peu probable, beaucoup se demandant si la saison doit simplement être abandonnée pour éviter d'avoir un impact sur la saison suivante. L'UEFA a déclaré qu'une telle décision ne devrait pas être prise pour l'instant, mais avec sa préférence pour garantir l'attribution des titres cette saison.

Patience, le mot d'ordre

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir - avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques - et pensons que toute décision d'abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée", ont déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, le président de la CEA, Andrea Agnelli, et le président d'EL, Lars-Christer Olsson, dans une lettre envoyée aux championnats, clubs et associations nationales.

Plus d'équipes

"Une gestion conjointe des calendriers est strictement nécessaire car la conclusion de la saison en cours doit être coordonnée avec le début de la nouvelle, qui pourrait être en partie affectée en raison de la surcharge du calendrier. En suivant de près l'évolution de la situation actuelle, le groupe de travail sur le calendrier indiquera dès que possible, et idéalement d'ici la mi-mai, quels plans pourront être adoptés pour la fin de la saison sans laisser personne de côté".

"Il est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie n'empêche pas que nos compétitions soient décidées sur le terrain, conformément à leurs règles et que tous les titres sportifs soient attribués sur la base des résultats. En tant que leaders responsables de notre sport, c'est ce que nous devons garantir, jusqu'à ce que la dernière possibilité existe et pendant la planification, des solutions opérationnelles et réglementaires sont disponibles".