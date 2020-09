Déjà irrésistible, Salah bat un record vieux de 32 ans

Mohamed Salah a un peu moins de cheveux à l’entame de cette saison 2019/2020, mais son talent et ses qualités face aux buts demeurent intacts. Il l’a prouvé dès le premier match du championnat, joué ce samedi face à .

Face aux promus, l’international égyptien a signé un triplé, jouant un rôle prépondérant dans le difficile succès glané par les siens (4-3). Un Red qui trouve la faille à trois reprises dès le 1er match du championnat, ce n’était plus arrivé depuis la campagne 1988/89. A l’époque, c’est l’Irlandais John Aldridge qui avait réussi cette performance. A noter que globalement, il n’y a que 8 joueurs qui ont vu triple en PL dès l’entame de l’exercice. Mais durant la dernière décennie, seul le Citizen Raheem Sterling a accompli un pareil exploit.

1988 - Mohamed Salah is the first @LFC player to score a hat-trick on MD1 of a league season since John Aldridge against Charlton in 1988-89. Magic. pic.twitter.com/pI1YzYcywf