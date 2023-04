Décryptage - Le but de Nice face au PSG était-il valide ?

Les Niçois pensaient avoir égalisé contre le PSG en tout début de 2e période mais leur but n’a pas été comptabilisé.

Le choc entre Nice et le PSG, ce samedi à l’Allianz Arena, a été riche en temps forts et en actions controversées. A l’entame de la seconde période, et alors que Paris était devant à la marque, les Aiglons pensaient rétablir la parité sur une reprise du gauche de Danté (51e). En vain. Le score est resté inchangé, parce que le ballon n’a pas totalement franchi la ligne des buts gardés par Gianluigi Donnarumma.

La Goal Line Technology a tranché en faveur du PSG

Le ballon a heurté la transversale avant de rebondir derrière la ligne. Mais il ne l’a pas fait totalement. Il manquait une poignée de millimètres et la Goal Line Technology a pu le déceler. C’est pourquoi Mr Pignard, l'arbitre, n’a pas indiqué le petit point blanc du rond central.

Même si des ralentis montrés sous d’autres angles ont laissé penser qu’il y avait but, le cuir n’est pas totalement entré. L’outil technologique a sévi et l’arbitre a eu raison de ne pas accorder cette réalisation aux locaux.

Les Parisiens peuvent s’estimer heureux sur le coup, car ils essuyaient une véritable marrée de la part des Aiglons depuis plusieurs minutes dans cette rencontre. Ils étaient chanceux de rester devant au tableau d’affichage.

Cette action n’est pas sans rappeler celle vécue en décembre dernier à l’occasion du Mondial durant le match entre le Japon et l’Espagne. Lors de ce match-là, les Nippons avaient profité du fait que le ballon soit resté dans l’aire du jeu de quelques millimètres pour marquer et assurer la victoire contre la Roja.

Pour information, sept caméras par but captent près de 500 images / seconde et analysent chaque instant la position de la balle dans l’espace. La précision est calibrée au millimètre et prend même en compte les déformations de la balle en cas de poteau. La marge d'erreur n'est donc pas loin de zéro.