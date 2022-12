La FIFA explique pourquoi le deuxième but du Japon a été validé

Sorti ou pas sorti le ballon ? Le deuxième but du Japon face à l'Espagne, inscrit par Tanaka, provoque de vives réactions depuis jeudi soir. Ce but, qui a offert la victoire aux Nippons face à la Roja, a eu pour conséquences l'élimination de l'Allemagne de cette Coupe du monde.

En effet sur l'action, le ballon semble presque sorti avant d'être sauvé in extremis. De nombreuses images ont alors circulé, tentant de déterminer si le cuir avait entièrement franchi la ligne.

Afin de mettre fin à la polémique, la FIFA s'est exprimée sur Twitter, affirmant : "Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l'Espagne a été vérifié par la VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q