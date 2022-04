Deco débarque à Barcelone pour parler de Raphina

Selon Diario Sport, l'ancien international portugais et milieu de terrain du FC Barcelone est en Espagne pour conclure un accord entre le club et Raphinha, son client.

Le FC Barcelone souhaite conclure un contrat de cinq ans avec l'ailier brésilien, mais l'accord dépendrait de l'avenir d'Ousmane Dembele.

Le contrat de Dembele avec le FC Barcelone expire à la fin de cette saison mais le Français pourrait rester au Camp Nou. Si c'est le cas, cela rend peu probable le rachat de Raphinha par le FC Barcelone.

Raphinha a rejoint Leeds United à l'été 2020 et s'est révélé être l'un des joueurs les plus décisifs de la Premier League. Il a été sélectionné sept fois par le Brésil.

Et dans un agent comme Deco, il a quelqu'un qui connaît bien Barcelone et le football espagnol. Né au Brésil, cet homme de 44 ans a été sélectionné 75 fois en équipe du Portugal et a passé quatre ans à Barcelone.

Après sa retraite, il a fondé D20 Sports, une agence sportive.