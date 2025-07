Des hommages ont été rendus à l'attaquant de Liverpool Diogo Jota, décédé tragiquement jeudi des suites d'un accident de voiture en Espagne. Son frère cadet, André Silva, âgé de 28 ans, a également perdu la vie.

De nombreux coéquipiers de Jota à Liverpool lui ont rendu hommage suite à l'annonce de la nouvelle, notamment Trent Alexander-Arnold, qui a joué aux côtés du Portugais pendant cinq ans avant son transfert au Real Madrid plus tôt cet été.

Trent Alexander-Arnold réagit à la tragique nouvelle concernant Diogo Jota

S'exprimant sur les réseaux sociaux, Alexander-Arnold a écrit un message touchant suite à la confirmation du décès de Jota.

C'est si difficile de trouver les mots justes quand on a du mal à accepter la disparition d'un être cher. Diogo, ta famille était tout pour toi. Ils étaient tout. Pour Rute, ses enfants et ses parents, nous avons tous le cœur brisé. Et pour André aussi. Frères et meilleurs amis. Quand ce sera moins douloureux, je veux me souvenir de Diogo avec un grand sourire. Que de rires et de moments heureux. C'était un coéquipier formidable et un ami fidèle. Numéro 20 à jamais. Repose en paix, Diogo.

Jota était une figure très appréciée à Liverpool, et Alexander-Arnold était l'un de ses nombreux amis dans le Merseyside. Naturellement, le joueur du Real Madrid est profondément attristé par cette nouvelle, qu'il ne pourra pas digérer pleinement avant un certain temps, car il participe à la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis.

Jota, qui laisse derrière lui son épouse Rute Cardoso et ses trois enfants, avait évolué à l'Atlético Madrid plus tôt dans sa carrière, mais n'avait jamais joué pour les Colchoneros avant de rejoindre les Wolves en Premier League en 2018, après un prêt réussi à Molineux. Il a rejoint Liverpool en 2020 et, plus tôt cette année, il a remporté le titre de Premier League ainsi que la Ligue des Nations de l'UEFA avec le Portugal, vainqueur de l'Espagne en finale.