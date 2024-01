Débat clos, Florentino Perez a tranché le cas Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé viendra-t-il vraiment au Real Madrid cette année ? Le président merengue vient de clore le débat.

L’avenir de Kylian Mbappé intéresse tous les acteurs et fanatiques du cuir rond en ce moment. Libre de discuter dès ce 1er janvier avec un club de son choix pour y signer gratuitement en juillet prochain, le joueur n’a rien communiqué à ce sujet. Florentino Perez, président du Real Madrid où il est incessamment cité, vient de répondre à ce sujet.

Accord Mbappé-Real, où en est-on ?

En fin d’année écoulée, la presse espagnole faisait savoir que le Real Madrid avait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé et le joueur devrait donner sa réponse au club vice-champion d’Espagne entre le 1er et 15 janvier 2024. Le dimanche 7 janvier, la presse française a lancé la bombe indiquant que le Bondynois aurait déjà conclu un accord avec la Maison Blanche. Mais le PSG et le clan du footballeur ont démenti l’information.

Dans l'émission Rothen s'enflamme, mardi, Nasser Al-Khelaïfi a même manifesté son envie de ne pas voir Mbappé quitter le club francilien. « Le meilleur club pour Kylian, c'est Paris. (...) Je veux que Kylian reste. C’est certain. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. (...) J’ai confiance en lui, jamais il ne fera quelque chose contre le club. J’ai confiance en lui et il l’a déjà dit. Laissez-le tranquille, on est dans la même famille. Lui, c’est ma famille. Aujourd’hui je veux protéger le joueur », avait déclaré le président.

La réponse de Perez sur le sujet

Mercredi soir, le Real Madrid était aux prises avec l’Atlético de Madrid dans le derby madrilène à l’occasion de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, en Arabie Saoudite. Un match remporté par le club dirigé par Carlo Ancelotti, qui s’était imposé sur le score de 5-3. Présent en Arabie Saoudite, Florentino Perez a été abordé par un fan de la Maison Blanche, qui lui a notifié son souhait de faire venir le capitaine des Bleus.

« Florentino, vous êtes le meilleur président. S’il vous plaît, nous voulons Kylian », lui a lancé le supporter. A ce souhait du fan madrilène, le président du Real Madrid a donné une réponse qui va faire réagir. « Oui. Je suis d’accord avec vous », a-t-il simplement répondu.

Une brève réponse qui cache une grande décision ? Ceci voudrait-il dire que Perez est confiant que Mbappé sera Madrilène en juillet prochain ? Autant de questions qui méritent d’être posées après cette petite phrase du président.