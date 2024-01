Mbappé en partance du PSG ? Nasser Al-Khelaïfi met tout le monde d'accord

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a réagi aux rumeurs de départ de Kylian Mbappé du club parisien.

Kylian Mbappé est au centre de l’actualité mercato cet hiver comme à l’accoutumée. L’international français est envoyé un peu partout en Europe et surtout au Real Madrid. Mais pour le moment, Kylian Mbappé reste un joueur du PSG. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mardi, Nasser Al-Khelaïfi, a évoqué la situation de son attaquant vedette.

Getty

Le feuilleton Mbappé embrouille les médias

Real Madrid, Liverpool, ce sont les deux clubs auxquels Kylian Mbappé a été associé ces dernières heures. Les informations autour de l’attaquant parisien sont tellement récurrentes qu’elles deviennent contradictoires. Dimanche, la presse anglaise via The Times annonçait que le Français s’était éloigné du Real Madrid et réfléchissait à un probable départ en Premier League.

Quelques heures après, Foot Mercato lançait une nouvelle bombe sur l’avenir du champion du monde 2018. Selon le média français, Kylian Mbappé aurait déjà donné son accord pour rejoindre Madrid au terme de la saison en cours. Des informations démenties dans la matinée du lundi par l’entourage du joueur. Mais si Mbappé est plus proche d’un départ l’été prochain, au PSG par contre, on espère toujours conserver le Tricolore, comme l’a révélé Nasser Al-Khelaïfi ce mardi.

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait une croix sur Mbappé

Après le démenti de son entourage sur les rumeurs du dimanche, le journaliste Pete Jenson a révélé que Kylian Mbappé et le Real Madrid étaient loin d’accord en raison des divergences salariales. Une information qui, si elle est avérée, fait les affaires du PSG qui ne souhaite pas lâcher son joueur.

Getty Images

Invité dans Rothen S’enflamme ce mardi, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a révélé que Kylian Mbappé était toujours au cœur du projet du PSG. « Je veux que Kylian reste, c’est sûr. C’est le meilleur joueur du monde, et le mieux pour lui c’est le PSG. C’est lui le centre du projet. On lui a tout donné sportivement », a confié Nasser Al-Khelaïfi sur les antennes de RMC.

Nasser Al-Khelaïfi amadoue Mbappé

Décidé à conserver Kylian Mbappé au PSG, le président parisien a tenu à rappeler au Bondynois qu’il avait encore tout le temps devant lui. Mbappé ayant pour but de remporter un jour, la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi estime que le Français peut encore remporter tous les trophées avec le club parisien. « J’ai une très bonne relation avec lui. Un grand joueur et une grande personne. Il a parlé après le match du trophée des champions et il a dit qu’il avait un accord avec moi. C’est vrai. Il n’y a pas trop de négociations en ce moment. Aujourd’hui, il a 25 ans, il est encore jeune. Il peut encore gagner beaucoup de trophées avec nous et l’équipe de France », ajoute le dirigeant qatari.

Getty

« On est avec les plus grands clubs »

En plus de motiver l’international français avec la possibilité de gagner plus de trophées, Nasser Al-Khelaïfi révèle que toutes les conditions sont réunies pour satisfaire aux ambitions de Mbappé. « Il a le meilleur centre entrainement du monde, le meilleur entraineur aussi. Et chaque année, on joue la Ligue des Champions et on va très loin. On est avec les plus grands clubs. Même le championnat français a beaucoup évolué. Et avec le nouveau format de la Ligue des Champions, il y aura plus de matches compétitifs face aux équipes de notre niveau », poursuit-il sans pour autant dévoiler le contenu de leur accord. « Si j'ai proposé quelque chose pour qu'il reste ? C'est une discussion entre moi et lui », lâche Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG laisse le temps à Mbappé

Contrairement au Real Madrid qui aurait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé pour se décider, le PSG, lui, accorde du temps au joueur. Selon Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne prendra pas une décision qui pénaliserait le club de la capitale. « Une date butoir pour planifier la suite ? C'est au feeling. On a beaucoup de matches importants qui arrivent. Je demande à tout le monde de nous laisser tranquilles et laisser Kylian tranquille. J'ai confiance en lui. Il ne fera jamais quelque chose qui nuira au club. On est de la même famille », conclut le président du PSG.