De Zagadou à Reine-Adélaïde... Luka Obert fabricant de statues en série

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés du football. Ce samedi, Luka Obert fabricant de statues en série.

Luka Obert partage son temps entre un sport et des sportifs. Le rugby et les footballeurs. Celui qui est demi de mêlée en troisième division au RC Massy Essonne s'est découvert une nouvelle passion. Qui devient peu à peu sa petite entreprise... Initié à l'art par sa petite amie, le garçon de 20 ans s'est mis à fabriquer des statuettes en résine réalisées à l'imprimante 3D. Quel lien avec les footballeurs ? C'est justement qu'elles représentent des footballeurs et qu'en moins d'un an, le jeune homme a connu auprès de ce public spécial et exigeant un succès assez fulgurant.

"Tout a commencé grâce à Saîf-Eddine Khaoui. Je lui ai offert une statue pour essayer d’avoir un peu de visibilité. Et je lui ai demandé de me faire des retours si des gens lui envoyaient des commentaires positifs dans ses storys Insta", explique-t-il. "Et c’est comme ça que j’ai eu des commandes de Samuel Grandsir (Brest), Bingourou Kamara ( ), Youssouf Fofana ( ). En fait, Saîf me disait qu’ils étaient intéressés et je leur envoyais un petit message..."

Zagadou et Diaby achètent le même soir

Le système est malin et fonctionne à fond. Instagram devient le meilleur allié de Luka qui observe ceux qui regardent ses publications et les interpelle. "C’est comme ça que j’ai eu mon premier client d’ailleurs : Dan-Axel Zagadou. J’ai vu qu’il avait liké trois ou quatre photos et je l’ai abordé via un message privé. On a discuté et il m’a pris trois statuettes. Deux pour lui et l’autre pour son coéquipier Achraf Hakimi", se souvient-il.

Parmi ces premières commandes, celle-ci est un peu spéciale. Luka annonce en général à ses clients au moins deux semaines de délais de fabrication. "Zagadou m'a fait la demande le mercredi soir pour le samedi, vu qu’il repassait par Paris après une tournée avec les Espoirs", se remémore-t-il. "J'ai dû accélérer la cadence."

Comme pour tous les autres métiers qui gravitent autour des footballeurs, le bouche-à-oreille fonctionne. Mais cette fois-ci de manière quasi instantanée avec les autres joueurs de l'équipe de Espoirs présents lors du rassemblement. "Le soir où je vends les deux statuettes à Zagadou, je vois que Moussa Diaby (Leverkusen) like une de mes publications, donc peu après je lui envoie un message pour savoir s’il est intéressé par mes statues. C’est comme ça que j’ai pu lui vendre deux de mes créations le même soir."

Et maintenant des statuettes customisées...

Par la suite, Moussa Sylla (Monaco), Zaydou Youssouf (Saint-Etienne) et Youssouf Fofana (Monaco) sont venus s'ajouter à la liste. "Et un mois plus tard j’en faisais trois aussi pour Jeff-Reine Adélaïde." Sans oublier quelques temps plus tard Kays Ruiz-Atil (PSG), Djibril Cissé (Marseille) ou plus récemment Pablo Otavio (Wolfsburg) qui a commandé cinq statuettes à l'effigie de chaque club où il a évolué.

Pour aller un peu plus loin dans la personnalisation, LukaStatue s'est associé avec HZA Custom, un artiste qui travaille notamment sur les calebasses à maté vendues par Romain Grunstein. Et le premier client de sa série «100% custom» n'est autre autre que l'Uruguayen Lucas Torreira ( ). À ce rythme-là, pas sûr que Luka Obert fasse du rugby sa priorité.