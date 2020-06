De Cavani à Riquelme... Romain Grunstein, l'art du maté customisé

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés du football. Ce mercredi, Romain Grunstein qui commercialise des matés personnalisés.

"Quand on fait le maté, on le fait bien." Romain Grunstein a reçu cet enseignement il y a quelques années de la part d'amis et footballeurs sud-américains. Cet ancien employé d'un grand club européen s'est initié avec eux aux vertus de cette boisson infusée, à ses bienfaits et ses valeurs. Le maté, c'est d'abord un moment, une tradition à partager, mené par un 'cebador' qui remplit d'eau la calebasse dans laquelle se trouvent les feuilles séchées du maté. "C'est celui qui remet de l'eau dans le maté. Une fois qu'il a fini de boire son maté, il le remplit à nouveau et le tend à son prochain qui le boit et ainsi de suite..." , explique Romain Grunstein.

Ce rite initiatique, ce dernier l'a découvert il y a quelques années. Bien aidé par Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Javier Pastore et Angel Di Maria. "Ce qui m’a aussi donné envie, c’est que j’ai découvert le maté avec des objets authentiques qui viennent d’Amérique du Sud. Un jour, j’ai acheté un kit à maté sur Internet en provenance d’Europe et puis j’étais tout content de dire à un des Argentins 'aujourd’hui c’est moi qui prépare le maté' , se souvient-il. Quand il m’a vu sortir mon attirail, il m’a dit : 'laisse tomber c’est moi qui vais le faire'. Je lui ai dit demandé si ce n’était pas des beaux objets, il m’a répondu en rigolant : 'quand on fait le maté, on le fait bien'. C’est là que j’ai compris l’importance de cette tradition pour eux."

Passionné par cette boisson énergisante qui lui a permis de se "canaliser" et les valeurs de partage qu'elle véhicule, Romain avec son ami et associé Franck Talamoni lance en 2017 Mateador. Une référence assumée à l'attaquant uruguayen. "Cavani m’a aidé à trouver les artisans qui pourraient me fabriquer les calebasses maté. La marque Mateador, c’est un clin d’œil à la famille Cavani, pas seulement à Edi mais aussi à son frère. Parce que lorsque je vais en , il y a toujours de la bienveillance de leur part mais aussi de leurs amis qui me demandent toujours si j’ai besoin de quelque chose."

Di Maria immortalise l'après Dortmund sur une calebasse

Fabriquées par des artisans et importées d'Amérique du Sud, les bombillas de Mateador ont la particularité d'être personnalisées par les artistes HZA Custom et Mich Fasce - "Les Picasso du maté", comme il les surnomme -, pour en faire un objet unique, lié à un souvenir ou un endroit symbolique. "Cela correspond à l'histoire du joueur ou du client. Ça peut être un stade dans lequel tout a commencé, les clubs dans lesquels un footballeur a joué, un moment de partage avec les supporters, une photo de famille ou la maison de son enfance, développe-t-il. Pour Dario Benedetto, on en a fait aux couleurs de Marseille avec les monuments de la ville et un autre avec le stade de Boca Juniors. Pour Di Maria, une calebasse avec le stade de Rosario Central et plus récemment une autre représentant le moment de communion avec les supporters après le match contre Dortmund. Ça peut aussi être un animal qui les inspire. Choupo-Moting en a une avec un lion sur un continent africain aux couleurs du Cameroun."

Sous l'impulsion de footballeurs, qui s'affichent de plus en plus sur leurs réseaux sociaux ou face aux caméras avec un maté à la main, le marché a explosé. Et les acteurs qui commercialisent des produits liés à la boisson énergisante se multiplient. Au total, Romain Grunstein a vendu ses bombillas personnalisées à plus d'une cinquantaine de joueurs dans le monde, d' à en passant par Dortmund. Et certaines ont même tourné dans le vestiaire de l'équipe nationale d' . Dans ce milieu très fermé du football, sa meilleure publicité reste le bouche-à-oreille. "Les joueurs, ils sont comme nous. Ils ont une sensibilité et ont envie de te donner un coup de pouce. Grâce à Cavani, Di Maria, Pastore, Lavezzi ou Benedetto, Lo Celso, Paredes, j'ai pu avoir de la visibilité sur d’autres joueurs. Je suis très fier d’avoir fait des matés pour la famille Riquelme". Une de ses idoles de jeunesse.