Keane s'attaque avec véhémence à Sir Alex Ferguson

L'ancien capitaine des Diables Rouges a critiqué de manière très virulente son ancien entraineur du côté d'Old Trafford.

Roy Keane a remis en doute les compétences de Sir Alex Ferguson en matière de gestion humaine et affirmé que ce dernier ne pensait pas tout le temps aux intérêts de MU lorsqu'il dirigeait le club.

Keane fait partie des anciens capitaines les plus décorés d’United, avec sept titres en et une consécration en C1 à son palmarès, entre autres distinctions. Cependant, il est aussi célèbre pour s'est brouillé avec Ferguson en 2005 et avoir dû, dans la foulée, faire ses valises pour une autre destination.

Ferguson a sèchement critiqué Keane dans son autobiographie parue en 2013, et ce dernier a souvent fait des commentaires peu valorisants à l'endroit de l'Ecossais en évoquant leur cohabitation compliquée du côté d'Old Trafford. Et l'ancien international irlandais en a remis une couche dernièrement, dans une interview au site anglais Off The Ball. Alors qu'il revenait sur ses derniers jours à , il a insisté sur le fait qu’il n'aimait pas la façon dont certains joueurs étaient traités par le "boss".

"Les gens parlent de la gestion des hommes de Ferguson. Il faut arrêter de se foutre des gens, a déclaré Keane. J'étais au club quand Bryan Robson est parti, quand Steve Bruce est parti, deux brillants serviteurs de Manchester United, et je n'ai pas aimé la façon dont ils ont été traités."

Relancé sur la tristement célèbre interview accordée à MUTV où il avait critiqué un certain nombre de stars de l'équipe première de MU, Keane a indiqué que ce n'est pas vraiment ce qui a précipité son départ du club. "Nous avions eu des tas de discussions houleuses au fil des ans, parfois devant tout le monde, mais il faut faire avec, a-t-il poursuivi. Nous sommes des gens cultivés et qui luttons pour la même chose. Il se peut qu'il y ait des différends mais je suis sûr qu'il y a des querelles entre des employés dans n'importe quelle entreprise".

"Je suis surpris que sa femme n'ait pas été impliquée dans le club quelque part"

Keane aurait probablement pu étirer son séjour à Man United s'il avait pris sur lui et évité de mettre en colère son entraineur. Mais, l'intéressé ne regrette absolument rien. "Je n'ai pas quitté son bureau ce jour-là en pensant que c'était la fin de ma carrière à Manchester United, mais si vous pensez que j'allais rester assis dans mon coin... Moi, je me fiche de savoir si c'est Alex Ferguson ou le pape lui-même, je plaide ma cause".

Pour finir, l'ex-Red Devil a tenu à balayer l'idée selon laquelle Ferguson œuvrait uniquement pour le bien du club : "Ferguson est venu par la suite et a dit qu'il avait toujours fait ce qu'il y avait de mieux à Manchester United. Ça n'a aucun sens. Son fils Darren a joué pour le club et a remporté une médaille de champion. Il a été très chanceux (...) Son frère a longtemps été le recruteur en chef de Manchester United. Je suis surpris que sa femme n'ait pas été impliquée dans le staff quelque part".