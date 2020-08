De Bruyne, Mané, Vardy… Qui sera le meilleur joueur de Premier League ?

La saison 2019-2020 de a beau avoir été tronquée à cause du coronavirus, a réussi à vaincre le signe indien et s’est adjugé son premier titre de champion d’ depuis 1990. En terminant avec 99 points, les Reds ont tout terrassé sur leur passage, ne laissant que des miettes aux autres membres du Big 6. En sera-t’il de même concernant les récompenses individuelles ? Avec trois représentants finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison, il se pourrait que le club de la Mersey face aussi une razzia.

Seulement, Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold et leur capitaine Jordan Henderson ont fort à faire. Car si Danny Ings ( ) ou Nick Pope ( ) font figure d’outsiders, Kevin de Bruyne a de réelles chances de pouvoir s’offrir cette distinction de choix, lui qui avait échoué derrière Virgil van Djik la saison dernière. Si n’a pas réussi à tenir la cadence de Liverpool, le Belge a livré un véritable récital tout au long de la saison. En terminant avec 20 passes décisives, il a tout simplement égalé le record de Thierry Henry. Mais la performance individuelle du Diable Rouge sera-t-elle suffisante pour souffler le trophée à un Liverpuldien ?

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y #PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst