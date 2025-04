De Bruyne, la grosse trahison

Manchester City vs Aston Villa

Le contrat de Kevin De Bruyne avec Manchester City expire cet été, et le joueur de 32 ans suscite l'intérêt de la Major League Soccer

Le contrat actuel de De Bruyne avec City expire cet été et le Belge entame déjà son dernier chapitre à Manchester. Face à l'intérêt croissant de l'étranger, notamment de la Major League Soccer et de la Pro League saoudienne, le joueur de 32 ans reste ouvert sur l'avenir, même s'il doit pour cela rejoindre un rival de Premier League.

Après la victoire de City contre Palace, De Bruyne a déclaré : « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux continuer à jouer, alors on verra bien où je peux finir. Je ne sais pas comment je vais me sentir, je suis ici depuis si longtemps, ma famille est ici depuis 10 ans, mes enfants sont nés à Manchester et y ont vécu toute leur vie. Ce sera différent pour eux. »

De Bruyne pourrait rester en Premier League

« Je pense qu'ils sont un peu effrayés, excités, mais c'est un peu l'inconnu car on ne sait pas ce qui va se passer pour le moment. Mais je veux profiter, jouer un bon football comme je l'ai fait aujourd'hui, et pour le reste, tout ira bien. » Si je peux jouer au football et que ma famille est heureuse, tout va bien.

Retour aux sources

La carrière de De Bruyne dans le football anglais a débuté à Chelsea. Recruté en 2012, il n'a disputé que neuf matches avec les Blues avant d'être prêté au Werder Brême, club de Bundesliga. Il y a prospéré, inscrivant 20 buts et délivrant des passes décisives en seulement 36 matchs. Malgré son excellent prêt, Chelsea a décidé de vendre De Bruyne à Wolfsburg pour 18 millions de livres sterling en 2014. C'est là qu'il a consolidé sa réputation de créateur d'élite, ce qui a incité City à le faire revenir en Premier League en 2015.

Aujourd'hui, alors que le brillant parcours de De Bruyne à City tire à sa fin, Gallas pense qu'un retour spectaculaire à Chelsea n'est pas exclu.

« Peut-être qu'il pourrait aller à Chelsea, pourquoi pas ? Mais il doit en être sûr. Il pourrait vouloir aller dans un club où il sait qu'il peut remporter des trophées. Tout dépendra donc du recrutement d'un attaquant par Chelsea », a-t-il déclaré dans une interview à Slingo.

« Le Bayern Munich ? Peut-être qu'il pourrait y aller. S'il veut gagner plus de trophées, il pourrait y aller. S'il veut toujours jouer en Premier League, pourquoi pas ? Il n'ira certainement pas à Liverpool, Manchester United ou Arsenal. Même s'il connaît Mikel Arteta, il ne peut pas y aller. » Il sera difficile de gérer deux meneurs de jeu, et je suis sûr qu'il a des offres.

Rejoindre un club anglais comme un goût de trahison

Si De Bruyne quitte City cet été, il laissera derrière lui un héritage que peu de joueurs dans l'histoire du club peuvent égaler. Avec six titres de Premier League, cinq Carabao Cups, deux FA Cups et un triomphe en Ligue des champions à son actif, il est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot bleu ciel.

Avec seulement quelques matchs nationaux à disputer, et une demi-finale cruciale de FA Cup contre Nottingham Forest, les spéculations s'intensifient quant à l'avenir du maestro belge. Qu'il choisisse de rester en Europe, d'explorer de nouveaux horizons aux États-Unis ou en Arabie saoudite, ou de faire un retour fracassant dans un ancien club comme Chelsea, le prochain transfert de De Bruyne sera l'un des sujets les plus discutés de l'été.