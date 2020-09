De Bruyne admet les "erreurs" de Man City et souhaite la bienvenue à Ake et Torres

Le meneur de jeu belge reconnaît que l'équipe de Pep Guardiola s'est tirée une balle dans le pied à de trop nombreuses reprises en 2019-2020.

Kevin De Bruyne admet que a commis trop d '«erreurs» en 2019-20, les Sky Blues étant incapables de remporter la couronne de et la . L’équipe de Pep Guardiola a également vu la leur passez sous le nez, avec un troisième triomphe consécutif en Carabao Cup représentant leur seul succès de la saison. Le manque de régularité, en particulier en défense, s'est avérée être un problème pour City tout au long de la saison.

Manchester City est resté une force formidable et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ont vu , et les empêcher de remporter divers trophées. Des investissements ont été réalisés lors du mercato estival, Pep Guardiola cherchant à corriger les éventuels défauts supposés, et beaucoup devraient aider City pour qu'ils rebondissent avec style. Kevin De Bruyne aura un rôle clé à jouer dans cette quête, après avoir été nommé meilleur joueur de l'année en Premier League, et il admet qu'il y a des problèmes évidents à résoudre pour City.

Le milieu de terrain belge a déclaré au site officiel du club : "Il y a quelques années, Liverpool était en retard sur tant de points, puis ils se sont rapprochés. Cela peut changer si rapidement et je ne pense pas que vous puissiez jamais vous baser une saison sur une différence de points. La plupart du temps cette année, nous avons joué assez bien, mais nous n’avons pas capitalisé sur les erreurs des adversaires et nous avons fait quelques erreurs de trop et les autres équipes ont marqué des buts et obtenu des points".

De Bruyne valide Aké et Torres

"C’est la différence. Je ne pense pas dire que grand-chose ait changé par rapport aux années précédentes, mais si vous faites trop d’erreurs, vous perdez trop de points", a ajouté le Belge. Nathan Ake a été engagé pour aider à essayer de colmater les fuites défensives de City, l'international néerlandais polyvalent ayant été recruté pour 46 millions d'euros à . De Bruyne espère aider la nouvelle recrue à s'adapter.

"Il était le principal joueur de Bournemouth et il a joué tout le temps et s'est forgé une bonne réputation. Je pense qu'il peut très bien faire. Je l'ai déjà contacté pour des maisons. Je peux l'aider un peu. Je pense que parce que nous pouvons parler la même langue, il sera plus facile d'établir une connexion entre nous", a expliqué Kevin De Bruyne.

Ferran Torres est l'autre nouveau visage à l'Etihad Stadium, après avoir été recruté pour 25 millions d'euros en provenance de Valence, et l'ailier de 21 ans est un autre pour lequel De Bruyne a de grands espoirs : "Je ne l’ai pas beaucoup regardé jouer. Mais pour être honnête, tous ceux qui viennent ici ont un niveau assez bon pour bien faire".