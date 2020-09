De Laurentiis : "Man City ne négociera pas le transfert de Koulibaly avec Naples en raison de la rancune pour Jorginho"

Le président du club de Serie A affirme que le géant de la Premier League rend difficiles les discussions concernant un accord pour le Sénégalais.

Le président de , Aurelio De Laurentiis, affirme que rend les discussions concernant un accord pour Kalidou Koulibaly difficiles en raison de la rancune suite au transfert avorté de Jorginho qu'ils entretiennent depuis 2018. Le vice-champion d' est depuis longtemps lié à une offensive concernant le défenseur central sénégalais de Naples. On s'attendait à ce que Pep Guardiola intensifie cet intérêt cet été, avec Manchester City toujours à la recherche de se renforcer dans le secteur défensif.

Les Sky Blues choisissent cependant de ne pas entrer en pourparlers directs avec Naples. Aurelio De Laurentiis affirme que c'est parce que les pensionnaires de l'Etihad Stadium sont toujours amères après à un accord raté qui les a être doublé par sur le dossier Jorginho. Le président de Naples a déclaré à propos du dernier feuilleton impliquant son équipe et Manchester City: "Comment pouvons-nous avoir une négociation normale et calme avec Manchester City pour vendre Koulibaly ? Ils ne nous parleront pas directement à cause du transfert de Jorginho il y a deux ans".

Sokratis pour remplacer Koulibaly

L'article continue ci-dessous

Aurelio De Laurentiis a admis que des joueurs importants pourraient quitter Naples avant le début de la prochaine saison : "Kalidou Koulibaly et Arkadiusz Milik sont tous les deux sur le point de partir, si le marché des transferts le permet. Donc, si le marché des transferts nous permet de vendre ces deux excellents joueurs, nous saurons comment les remplacer. Sinon, nous en reparlerons l'année prochaine", a déclaré le président du Napoli à Canale 21.

Plus d'équipes

Tout en ouvrant la voie au départ des deux vedettes avant le 5 octobre, Naples reste catégorique sur le fait qu'aucun joueur de son effectif ne sera vendu à un prix inférieur à sa valeur marchande. Aurelio De Laurentiis demande 90 millions d'euros pour Koulibaly, alors que le club a pendant longtemps attendu une somme supérieure : "Kalidou Koulibaly est une personne formidable, je serais terriblement triste de le perdre. Mais il y a un temps pour tout, même pour se séparer".

"Mais les 90 millions d'euros ne sont pas sur la table et il en faut donc deux clubs pour conclure un accord", a conclu De Laurentiis. Alors qu'ils se préparent à se séparer de Koulibaly, Naples a déjà son remplaçant en tête - avec un joueur actuel de la prêt à faire le chemin inverse : "Nous travaillons à la signature de Sokratis Papastathopoulos d' , nous considérons cela comme une option", a confessé le président de Naples.