David de Gea déclare sa flamme à Manchester United

David de Gea a répondu aux rumeurs selon lesquelles il aurait rejeté une offre de contrat en affirmant "aimer" le club.

L'expérimenté gardien de but espagnol verra son contrat à Old Trafford expirer cet été, ce qui signifie qu'il pourrait partir en tant qu'agent libre. On s'attendait à ce que De Gea, qui est à Manchester depuis 2011, se soit déjà engagé à renouveler son contrat. Selon certaines informations, une première offre aurait été repoussée, mais le gardien de 32 ans tient à souligner qu'il est heureux en Angleterre et qu'il aimerait mettre un terme à l'incertitude qui pèse sur son avenir.

De Gea a déclaré à Sky Sports : "Je suis ici depuis de très nombreuses années et j'apprécie chaque moment passé dans ce club à jouer de nombreux matches. Bien sûr, c'est génial d'être ici, c'est un grand club, je l'aime et je suis très heureux ici, bien sûr. C'est la même chose depuis des années, il y a beaucoup de bruit autour du club, mais les joueurs se concentrent sur les matches, en particulier celui de dimanche, un match important pour nous car nous voulons terminer dans les quatre premiers.

"Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup, beaucoup de matches, donc je pense que nous devons vraiment, vraiment nous occuper de l'entraînement, bien récupérer, aider l'équipe et c'est la chose la plus importante, plus que les contrats ou quoi que ce soit d'autre."

De Gea a disputé plus de 520 matches avec United, battant le record du club en matière de clean sheets, et a aidé les Red Devils à remporter la Premier League, l'Europa League, la FA Cup et la Carabao Cup.

United a été associé à un certain nombre d'autres gardiens alors que des questions se posent sur la présence continue de De Gea à Old Trafford, mais il y a beaucoup à dire sur la stabilité et la continuité et les Red Devils - ayant révisé leur budget salarial - seront désireux de trouver une solution qui convienne à toutes les parties.