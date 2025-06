Darwin Nunez plie ses bagages, la nouvelle destination

Liverpool vs Tottenham

Darwin Núñez s'est mis d'accord avec Naples, qui travaille d'arrache-pied pour conclure l'accord avec Liverpool.

C'est ce qu'affirme Nicolo Schira, qui rapporte que Núñez a signé un contrat de cinq ans avec Naples jusqu'en 2030, d'une valeur de 5 millions d'euros par an, plus des primes.

Schira ajoute que Nunez a refusé une offre importante de l'Arabie saoudite ces derniers jours, car il souhaite rester en Europe. Naples est actuellement en négociations avec Liverpool pour tenter de parvenir à un accord sur le montant du transfert.

Nunez au Napoli, c'est validé

Alfredo Pedulla ajoute mercredi que le Napoli est prêt à investir 42 millions d'euros pour signer Nunez, tandis que Liverpool demande 50 millions d'euros, bonus compris.

Naples est à la recherche d'un attaquant cet été pour compléter sa ligne offensive avec Romelu Lukaku. Nunez est le premier choix du club, le coach Antonio Conte étant un grand fan du joueur.

Le Napoli a déjà conclu un accord pour signer Lorenzo Lucca, de l'Udinese, mais ne finalisera l'opération que si Nunez ne vient pas. L'international uruguayen devrait quitter le club d'Anfield cet été après trois saisons décevantes, au cours desquelles son temps de jeu a progressivement diminué.

Vers la fin de la saison dernière, Nunez a été complètement écarté du onze de Liverpool, et l'on a rapidement supposé que c'était pour éviter d'avoir à verser à son ancien club, Benfica, des primes supplémentaires liées à ses titularisations. Ce qui est certain, c'est que Liverpool a mis Nunez en vente cet été, et que le joueur souhaite rejoindre Naples.

Fabrizio Romano admet que l'aspect financier de l'accord concernant les frais de transfert ne sera pas facile à résoudre.

« Darwin veut aller à Naples, où les portes lui sont ouvertes. Il est prêt à dire oui. Mais il faut aussi trouver un accord financier avec Liverpool, avec des frais de transfert importants, ce qui n'est pas si facile », a déclaré Romano.

Nunez a rejoint Liverpool en provenance de Benfica en 2022 pour un montant pouvant atteindre 100 millions d'euros.