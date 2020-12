Darmanin s’en prend à Mbappé et Griezmann

Gérard Darmanin, le ministre de l’Intérieur, goute modérément aux prises de positions « sélectives » des footballeurs sur les sujets de la société.

Il n’y a pas que dans les rues que la est actuellement divisée. Il existerait aussi une fracture entre les responsables du gouvernement et les joueurs du football. Ou plus précisément un politicien et les représentants tricolores ayant jugé utile de dénoncer les violences policières qui se sont produites en Hexagone.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé s’étaient indignés par rapport à l’abus d’autorité dont ont fait preuve trois responsables de forces de l’ordre et dont la bévue a été relayée dans tous les médias ces derniers jours. Il en est de même pour Jules Koundé, Alexandre Lacazette ou encore Benjamin Mendy. C’était louable de leur part, mais Gérard Darmanin, le ministre de l’Intérieur, regrette que les footeux n’expriment leur indignation que dans un sens et daignent de le faire dans l’autre.

Le week-end dernier, à l’occasion d’une visite à des policiers blessés pendant les manifestations du week-end dernier, Darmanin avait dégainé une première fois en déclarant au Parisien « avoir eu mal à (s)a France en n’entendant aucune réaction de footballeurs millionnaires au sujet des 98 policiers blessés samedi ».

Griezmann, Mbappé, Gobert : les sportifs français montent au créneau contre les violences policières



« Certains ont la dignité sélective »

Ce jeudi, il s’est de nouveau exprimé lors d’une émission sur la radio RTL. Et les Bleus en prennent encore une fois pour leur grade. « Je condamne (les violences policières sur le producteur, ndlr) et la police de la République n’a pas à avoir de doute sur sa déontologie. Pour respecter, il faut être respectable. C’est ce que je dis aux policiers et aux gendarmes. En même temps, je trouve que certains ont la dignité sélective ». Des attaques gratuites que Mbappé et cie ne vont certainement pas apprécier.

« On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français lorsqu’on voit une commissaire de police qui doit désormais porter une attelle en fer à la place de son bras parce qu’elle a pris un pavé alors qu’elle essayait de secourir des personnes, qu’un major de 50 ans a été roué de coups à terre et que, plutôt de lui porter secours, on prend son téléphone et on filme. Quand j’étais petit, on me disait qu’il fallait aider les policiers. Je regrette parfois la dérive d’une partie de la société », a-t-il ajouté.

Ces derniers temps, les stars du sport français sont de plus en plus sollicitées et appelés à s’exprimer sur des sujets d’actualité. Certains le font, d’autres préfèrent rester en retrait. Pour rappel, le mois dernier, ils étaient plusieurs, parmi les internationaux, à exprimer leur soutien aux professeurs suite à l’assassinat de Samuel Patty.