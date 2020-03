Dani Alves interpelle Jair Bolsonaro

Dani Alves a interpellé son président Jair Bolsonaro pour lui demander d'appliquer des mesures de confinement au Brésil.

L'ancien barcelonais et parisien Dani Alves a lancé un appel au président du Jair Bolsonaro pour lui demander d'appliquer des mesures de confinement face à la pandémie de coronavirus.

"Monsieur le Président, je respecte beaucoup votre présidence (...) maisssss (sic) il y a beaucoup de familles et beaucoup de gens qui luttent contre cette pandémie et vous, en tant que l'une des personnes les plus importantes de ce pays, devez également apporter le bien à notre pays et notre peuple", a interpellé sur Instagram l'ancien latéral gauche du PSG, qui ajoute le hashtag #RestezALaMaisonPourL'AmourDeVosProchains.

Une interpellation qui fait suite au très polémique refus du président brésilien des mesures de confinement désirées par d'autres hommes politiques au Brésil. Bolsonaro a qualifié ces restrictions temporaires de politique de la "terre brûlée" risquant de ruiner l'économie.