Dalglish hospitalisé après avoir été infecté par le covid-19

Une légende de Liverpool se trouve actuellement à l’hôpital après avoir été atteint par le coronavirus.

Kenny Dalglish, l’ex grand joueur de , a été touché par le coronavirus. C’est ce que révèlent les informations émanant d’ . C’est son ancien club qui a communiqué la nouvelle.

« King Kenny » est hospitalisé depuis le 8 avril. Mais, et que tous les fans des Reds se rassurent, il se porte bien et est asymptomatique.

Avant son admission à l'hôpital, Sir Kenny avait choisi de s'auto-isoler volontairement pendant plus longtemps que la période recommandée avec sa famille. Il exhorterait tout le monde à suivre les directives pertinentes du gouvernement et des experts dans les jours et les semaines à venir.

Pendant cette période compliquée, Dalglish n’a donc pas oublié les autres. Il a tenu à remercier ceux qui se sont occupés de lui. Et il a aussi exhorté ses compatriotes à « donner l’espace nécessaire au personnel soignant pendant cette période extrêmement difficile » et demandant à ce que « la vie privée de sa propre famille soit respectée.

Comme joueur, Dalglish a mené les Merseysiders à six titres de champion d’Angleterre et aussi trois Ligue des Champions. Comme coach, il leur en a offert trois. Il a aussi été second au classement du Ballon d’Or en 1983.